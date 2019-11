ChristenUnie: navigatie-app moet scholen gaan vermijden

Hoe, dat moeten de makers van navigatie-tools maar zelf uitzoeken.

Waar vroeger navigatie in de auto een prestigieuze optie was, is het vandaag de dag kinderspel met je smartphone, een gratis navi-app en een telefoonhoudertje van Ali Express. Het gebruiken van een navigatie-app is niet alleen handig om je bestemming te vinden, het kan ook helpen de snelste route te vinden.

Zelfs als je op een bekende route rijdt kan het lonen om de navi aan te slingeren. Misschien is het erg druk verderop en komt de routeplanner met een slim alternatief. Wat de ChristenUnie betreft moeten die routes echter niet in de buurt van scholen zijn.

De politie partij stelt dat kinderen extra gevaar lopen door sluipverkeer dat in en rondom een school komt te rijden. Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie is van mening dat bedrijven als Google (Maps en Waze) en TomTom geen alternatieve route mogen aanbieden in de buurt van een school.

Het idee komt uit Belgiƫ. De Vlaamse minister Ben Weyts is met dit onderwerp in gesprek met bedrijven en van der Graaf wil dat onze minster van Verkeer, Cora Van Nieuwenhuizen (VVD), hetzelfde gaat doen. Bij onze zuiderburen speelt de discussie al wat langer. Zo vermoedt wetenschapper Tias Guns dat sluipverkeer door navigatie-apps als Waze en Google Maps de afgelopen jaren is toegenomen. (via NOS)