Mustang-fans verafschuwen nieuwe Mach-E

En geef ze eens ongelijk.

Autofabrikanten die historische namen recyclen voor nieuwe modellen. Daar is niets nieuws aan. Zo brengt Toyota bijvoorbeeld de klassieke naam Corolla terug en neemt daarbij afscheid van de Auris-benaming. De essentie van het model blijft echter hetzelfde: het is een hatchback.

Ford gaat een stap verder. Het begon in eerste instantie met de nieuwe Puma. Geen coupé zoals je de Puma kent, maar een crossover. Ondanks gefronste wenkbrauwen van Ford-liefhebbers gaat de automaker door met deze strategie. Ditmaal met de nieuwe Mustang Mach-E, een volledig elektrische SUV.

De Mustang-benaming is natuurlijk een stuk heiliger in de Verenigde Staten dan de Puma. Leden van de Mustang Club of America op Facebook (2,1 miljoen fans) zijn dan ook totaal niet te spreken over deze keuze van Ford. Steve Prewitt, de president van de club, staat er echter anders in. In een betoog op het sociale netwerk stelt de man dat deze Mustang revolutionair anders is dan de benaming waar je aan moet denken. En hij denkt dat dit geen slechte ontwikkeling is.

Vanuit het oog van een liefhebber kun je begrijpen dat de Mustang-naam zo ‘te grabbel’ gooien een vreemde keuze is. Kijk je er naar door de ogen van een marketingchef, dan is de keuze van Ford juist geniaal: de meest iconische naam van je merk gebruiken voor de volgende stap van deze auto-evolutie waar we ons in begeven.