Polestar 1: rijtest en video

Een fabuleus ontworpen koets en onderhuids is de Polestar 1 ook ronduit bijzonder te noemen.

Het lijkt een Volvo, maar dat is het niet. Zoals ze het zelf omschrijven is Polestar een kind van twee sterke ouders: Volvo en Geely. En voor de volledigheid: Geely is de Chinese eigenaar van Volvo, maar het geeft wel aan dat Polestar de pijlen ook wel nadrukkelijk op China gaat richten.

De meeste mensen in Nederland zullen Polestar eerder kennen van hun relatie tot Volvo. Hun roots liggen bij het raceteam, maar later gebruikten ze die kennis ook om de straatauto’s van Volvo lekkerder te maken. Meest iconisch was de C30 Polestar die helaas alleen maar het stadium van concept haalde. De S60 en V60 kwamen met zes- en later met viercilinder wel op de markt en ook nu zijn er nog diverse Volvo’s die de badge Polestar Engineered mogen dragen.

De drie P’s

De core business van Polestar komt echter ergens anders te liggen: bij de drie P’s. Bij ons thuis is dat de alternatieve schijf van vijf met Patat, Pannenkoeken en Pizza, maar Polestar bedoelt uiteraard wat anders mee.

Het gaat de Chinese Zweden om de volgende slogan: Pure Progressive Performance. Polestar gaat voor elektrische performance auto’s dus, maar de Polestar 1 is nog wel een plug-in hybride. Gezien de bijtellings-perikelen en sommige PHEV’s die nauwelijks werden geladen, is dat concept in Nederland in het verdomhoekje gekomen. De Polestar 1 gaat dat beeld misschien zelfs wel ombuigen.

Een PHEV met een grote accu

Het probleem met de plug-in hybrides was altijd dat je amper zinnige kilometers elektrisch kon doen. In theorie was de elektrische actieradius 50 kilometer, in de praktijk was dat onder veel omstandigheden de helft. Polestar wil dit anders doen en dus krijgt de “1” een heel fors accupakket mee. Het is maar liefst 34 kWh en is verdeeld tussen de middentunnel en een plek achter de achterbank. Om je een idee te geven: dat is zo’n 50% groter als de eerste elektrische auto’s zoals de oorspronkelijke Nissan Leaf en BMW i3. De MINI Cooper SE die nog in 2020 op de markt komt heeft ook een kleinere accu.

De elektrische range van de Polestar 1 is dan ook 125 kilometer. Dat is de nieuwe, meer realistische WLPT test. In de praktijk moet daar zeker 3/5 van overblijven en daarmee kunnen veel mensen een fors deel van hun ritten elektrisch afleggen.

Vier motoren

Say wut? Dit is echt uniek en zegt ook wel iets over wat Polestar probeert voor elkaar te krijgen. Het is een PHEV, dus er is een verbrandingsmotor aan boord. In dit geval is het de twee liter grote met turbo en supercharger uitgeruste viercilinder die er 308 pk en 520 Nm uit pompt. Dit blok drijft de voorwielen aan, maar wordt daarbij geassisteerd door een ISG elektrische motor (Integrated Starter Generator) met 68 pk en 161 Nm.

Degenen die de Volvo Twin Engine architectuur een beetje kennen die vermoeden dan dat de achterwielen elektrisch worden aangedreven. Dat klopt, maar de oplossing is verre van conventioneel. De achterwielen worden niet door één maar door twee elektromotoren aangedreven. Totaal gaat er 232 pk en 480 Nm naar de achteras, maar het mooiste is nog dat de Polestar echte torquevectoring kan doen. Denk aan hoe een tank (of graafmachine) op rupsbanden kan draaien: de linkerrupsband wordt bijvoorbeeld aangedreven en de rechter niet of draait zelfs tegengesteld. Een tank draait ermee op de plaats om de as van het middelpunt. Zo extreem wordt het bij auto’s niet, maar je kunt het insturen helpen door (veel) meer kracht naar het buitenste achterwiel te sturen. Dat kan de Polestar 1 door die elektromotoren dus extreem goed en dat voel je tijdens het insturen.

Ieder achterwiel krijgt 116 pk en 240 Nm op zich afgestuurd, totaal dus 232 pk en 480 Nm. Volledig elektrisch haalt de Polestar 1 160 km/u en voelt in de stand Pure (waarbij die alleen elektromotoren gebruikt) ook vlot genoeg aan. Gezien het totaalgewicht van 2300 kg is het dan geen alles verwoestende stoplichtsprinter, maar dat hoeft ook niet. Er is immers ook nog een verbrandingsmotor aan boord die meer dan een steentje bij kan dragen.

Totaal zijn er dus vier motoren en het totale systeemvermogen is 609 pk en het koppel is 1000 Nm. Duizend stuks aan newtonmeters aan koppels. Dat is heel fors en dat merk je vooral in de tussensprints die aardverschroeiend snel. Bochten uitaccelereren in de Polestar 1 is ook een waanzinnige exercitie: torquevectoring duwt de kont letterlijk de goede kant op en de 1000 Nm’s sleuren de grote coupé snoeihard de bocht uit. Er gaat bijna 400 pk naar de vooras en 232 paardjes naar de achteras, een balans die je feitelijk anders zou willen hebben. Toch komt Polestar er mee weg, maar het leidt tot wel interessante gedrag op de limiet. Je kunt namelijk hoorbaar wielspin op de vooras hebben terwijl je door de achteras nog net zo hard de bocht uitgeduwd wordt. Het is zonder meer interessant en erg vermakelijk!

De topsnelheid is 250 km/u en de sprint naar de 100 doet de Polestar 1 in 4,2 seconden. Dat is niet perse indrukwekkend voor een auto met 600+ pk, maar dat komt vooral door de eerste meters die minder rap zijn. Gevoelsmatig doet de Polestar 1 tussen 50 en 150 echt extreem goed.

Lichtgewicht en toch zwaar

Met een gewicht van 2350 kilogram zet de Polestar 1 alleen een record voor auto’s met vier motoren, maar echt licht is het natuurlijk niet. Het komt door drie accu’s die totaal 34 kWh groot zijn, drie elektromotoren + verbrandingsmotor. Het is een hoop technologie die allemaal wat kilogrammen in de schaal legt.

Verder heeft Polestar wel serieus werk gemaakt om gewicht te besparen en tegelijkertijd de koets te verstevigen. Er is gebruik gemaakt van het SPA platform van Volvo, maar dan ingekort. Door gebruik van Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) is er zo’n 230 kilogram bespaard en de de carrosserie is 45% stijver dan een Volvo V90. Het zwaartepunt is ook een stuk verlaagd en dat helpt het stuurgedrag weer.

Extreem mooie technologie

Alsof het feit dat er vier motoren aan boord zijn nog niet genoeg is, heeft Polestar ook uitgepakt met de componenten die ze inzetten. De nogal forse remmen (435 mm groot aan de voorzijde) komen van dezelfde leverancier (Akebono) als die van de McLaren P1. Voor schokdempers tekende Ohlins, ze monteren dualflow dempers die instelbaar zijn met een draaiknop. De Polestar 1 doet het dan ook echt fijn om slechte wegen.

Prijs en conclusie

Het is veel geld, maar voor een auto met 600 pk valt het nog een beetje mee. Het scheelt wellicht ook dat er geen optielijst is: alles is standaard. Je kan kiezen uit vijf kleuren, die allemaal naar keuze mat of glanzend kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast nog drie soorten velgen, alle sierlijsten kunnen in chroom of zwart en je kunt uit zwart of lichtgrijs leer. That’s it.

Polestar gaat in een speciale fabriek in Chengdu maximaal 500 per jaar bouwen en er waren 7000 geïnteresseerden. Ze zullen er vermoedelijk dus niet mee blijven zitten. Vergeleken met de Duitse concurrentie (S-klasse Coupé, BMW 8-serie en wellicht de 911) en de Lexus LC heeft de Polestar zijn unieke eigen karakter. Het is een interessante mix tussen Zweeds bescheidenheid en een GT die er in een matte kleur zeker de kopjes doet draaien. Missie geslaagd wat mij betreft, wat jullie?