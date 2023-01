Christian Horner: dit deden we fout in Brazilië

Christian Horner legt uit wat er allemaal fout ging bij Red Bull in Brazilië en de rel die het opleverde tussen Verstappen en Pérez.

Het is al weer even geleden, maar tijdens de Formule 1 race in Brazilië ging het er verhit aan toe tussen beide teammaten. In de allerlaatste ronde van de Grand Prix van Sao Paulo weigerde Max Verstappen namelijk teamgenoot Sergio Pérez voor te laten voor de zesde plek.

De teamorder was eigenlijk om de Mexicaan te helpen in zijn gevecht met Charles Leclerc van team Ferrari om de tweede plek in het kampioenschap. Maar Max weigerde en iedereen kon horen wat hij had gezegd over de teamradio.

Ik heb het je afgelopen zomer al gezegd, vraag me dat niet nog een keer… Ik heb mijn redenen gegeven en ik blijf erbij. Aldus een pissige Max Verstappen

Zand erover

Teammaat Sergio Pérez zei vervolgens over dezelfde radio dat het liet zien hoe Verstappen werkelijk is. Christian Horner komt hier nu op terug in een interview met Formula1.com. Beide coureurs en het hele team hebben inmiddels alles achter zich gelaten en alles is weer pais en vree.

Hij steekt de hand in eigen boezem en zegt dat ze er van te voren gewoon niet goed over hadden nagedacht. Red Bull had gewoon niet gedacht dat ze in deze positie zouden komen en zich daarom niet op een scenario zoals zich nu voordeed hadden voorbereid.

Fout Brazilië Red Bull

Dat was een fout aldus Horner. Jammer dat het zo uitpakte en openlijk voor iedereen te volgen was. Beide coureurs waren open en eerlijk tegen elkaar en van daaruit gaan we als team verder. Aldus Christian Horner.

Overall is hij heel tevreden over het afgelopen seizoen. Beide coureurs hebben het gewoon goed gedaan en daarom wil hij die paar rondes in Brazilië niet het gevoel over het geheel laten verpesten.

Nu maar afwachten hoe de verhoudingen zijn als er straks weer echt iets soortgelijks voordoet. Op 5 maart start het nieuwe seizoen met de Grand Prix van Bahrein.