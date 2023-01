Tesla kan vraag naar Model Y niet bijhouden

Tesla is slachtoffer van zijn eigen succes. Na de prijsverlaging kan de fabriek in Duitsland de gestegen vraag niet aan.

De prijs van je product verlagen werkt! Tesla maakte de Model 3 in ons land 7.000 euro goedkoper en de Model Y zakte in prijs met 3.000 euro. En niet alleen bij ons maar overal. Een soort prijzenoorlog in de wereld van de elektrische auto. Met succes, want de fabriek in Duitsland kan de gestegen vraag niet aan.

Productie opschroeven

Vorige week ging de prijs van de Tesla Model Y zoals gezegd met zo’n 17 procent omlaag in Europa. Daarop zijn de levertijden opgelopen. Enorm? Nou dat valt ook wel weer mee. Reuters meldt dat de levertijd van januari, februari is opgeschoven naar februari, maart.

Voordat jullie allemaal roepen dat we hier aan het Tesla bashen zijn eerst even het volgende. Er zijn automerken die dromen van zo’n korte levertijd. Alleen bemoeit hier de lokale minister van Brandenburg Joerg Steinbach zich ermee. Tesla moet gewoon meer auto’s produceren aldus de politicus.

Tesla wil aan de vraag voldoen en is hard op zoek naar meer personeel om te kunnen opschalen. Op dit moment zoekt het merk voor de fabriek in Berlijn 200 tot 300 mensen per week erbij. Volgens Steinbach werkt er nu al 9.000 man aan het bouwen van Tesla’s. De regio heeft wellicht alleen niet genoeg talent.

Overigens had het merk in het begin wat moeite met de aantallen te halen, maar eind december zat de gloednieuwe fabriek aan 3.000 auto’s per week. Nu de vraag wat hoger is door de lagere prijs moeten dat er dus meer gaan worden.

Voor nu dus iets langer wachten op je Tesla Model Y. Of je gaat voor de Tesla Model 3 die in ons land na de prijsverlaging precies in aanmerking komt voor de aanschafsubsidie voor particulieren.