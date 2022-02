Christian Horner gaat op slinkse wijze infiltreren bij Mercedes

Mercedes biedt groothartig een rondleiding aan in de fabriek, maar haalt daarmee onbedoeld het paard van Troje binnen.

Het is nog even afwachten wie zich dit jaar in de titelstrijd kunnen mengen, maar waarschijnlijk loopt het weer uit op een titanenstrijd tussen Mercedes en Red Bull. Gezien de afloop van vorig seizoen heerst er nog steeds een ietwat gespannen sfeer tussen de beide teams.

Gelukkig is er Christian Horner. Hij kan wellicht het ijs breken. Of hij maakt het alleen maar erger. Hoe dan ook: hij gaat een bezoekje brengen aan de Mercedes-fabriek, zonder dat hij daarvoor een persoonlijke uitnodiging heeft gekregen.

Hoe dat precies zit? Er was gisteren een veiling voor het goede doel, de Autosport Awards Charity Auction. Daarbij werden vanuit de Formule 1 diverse items ter beschikking gesteld om op te bieden. Gesigneerde merchandise bijvoorbeeld. Of een lunch met Ross Brawn. Wie is niet bereid daar grof geld voor neer te leggen?

Maar nu komt het: je kon ook bieden op een rondleiding door de fabriek van Mercedes. En je raadt nooit wie er het hoogste bod uitbracht? Jawel, een zekere C. Horner. Hij bood 4.000 pond en won daarmee de veiling.

Christian Horner bidding £4,000 for a Merc factory tour is the level of pettiness I aspire for pic.twitter.com/84fWlotijr — James 🏎 (@ScenarioSeven) February 6, 2022

Nu zit er voor Mercedes dus niets anders op dan de rivaliserende teambaas een rondleiding te geven door de fabriek. Een briljante actie van Horner, we kunnen niet anders zeggen. Het is niet bekend of Toto Wolff al bezwaar heeft aangediend bij de organisatie van de veiling.

Foto credit: Ben Sutherland