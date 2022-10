Max Verstappen pisnijdig na fout team, skipt debrief

Max Verstappen was na de kwalificatie weer eens ouderwets pisnijdig na een fout van zijn team.

Het hele weekend leek het alsof Ferrari wat sneller was dan Red Bull in Singapore. Maar op het Moment Suprême in de kwalificatie, leek Max Verstappen toch weer met overmacht de pole position te pakken. In de eerste sector reed hij een paarse tijd. In de tweede sector reed hij een paarse tijd. En in de derde sector…ging hij van zijn gas. Een aparte beslissing die MV1 duur kwam te staan.

Want ja, met nog enkele seconden te sparen, kwam Max nu over de meet om nog een ultieme poging op het laatst te doen. Weer was hij pijlsnel onderweg. Naar eigen zeggen zat hij 2,7 seconden(!) onder de tijd van de pole position. Volgens ons wat het een seconde in sector twee, maar ach, kniesoor die daar op let. Die pole was voor Max, zoveel was duidelijk. Totdat…het team hem naar binnen riep. Zo gingen dus twee potentiële rondjes die goed genoeg waren voor pole verloren. Extra pijnlijk: de tijd die Max had staan was slechts goed genoeg voor P8.

Achteraf bleek inderdaad waar te zijn wat we al vermoedden tijdens de sessie. Red Bull had een foutje gemaakt en niet ingezien dat Max te weinig peut in de tank had voor nog een snelle ronde aan het eind. Voor Max Emilian, blijkt dat na de sessie moeilijk te verkroppen, ondanks het belachelijk succes wat hij afgelopen seizoen gevierd heeft. Bij de camera’s van onder andere F1TV, blijkt MV1 pisnijdig en loopt hij ouderwets leeg:

Dit is ontzettend frustrerend, een dergelijke fout met de benzine. Dat kan je gewoon monitoren tijdens de sessie. Uiteraard, ik kan fouten maken, het team kan fouten maken. Maar ik vind het ook belangrijk dat we kritisch op elkaar kunnen zijn als dergelijke fouten gemaakt worden. Dit is een fout die natuurlijk nooit mag gebeuren. Ze hadden me natuurlijk die vorige ronde af moeten laten maken. Max Verstappen, is een beetje frusti.

Een deel van Max’ frustratie is dat hij niet vermoedt dat hij morgen weer makkelijk door het veld snijdt, zoals in vorige races:

Dit circuit is net Monaco. Dus ja, ik denk dat ik morgen een frustrerende race tegemoet ga en veel vast zal zitten achter andere coureurs. Max Verstappen, heeft er even geen zin meer in.

Max was naar verluidt zo kwaad, dat hij zelfs de debrief van het team over heeft geslagen en direct het circuit heeft verlaten. Gezien de snelheid die Max echter weer aan de dag legde vandaag, is wat ons betreft morgen nog alles mogelijk. Een safetycar hier, een goede strategie daar, misschien nog een bakje water en hoppa, MV1 wint gewoon weer. Toch?