Audi sleept Chinezen voor de rechter in Duitsland

De komst van een nieuw Chinees merk in Duitsland is een doorn in het oog voor Audi, zo blijkt uit een rechtszaak.

Weet je nog, een jaar of wat geleden? Polestar had hun netwerk in Europa flink op de kaart gezet en mocht starten met auto’s verkopen. Behalve in Frankrijk. Want daar stak Citroën een stokje voor. En waarom? Omdat het logo van Polestar volgens Citroën te veel leek op de double chevron die iedereen associeert met Citroën. Iedereen met ogen vindt dat natuurlijk complete kolder. Als je het via de wet hard kan maken met aangevraagde trademarks, dan kan het wel. Zo heeft Citroën toch aardig lang kunnen zorgen dat Polestar niet naar Frankrijk mocht, inmiddels mag het overigens wel.

Audi vs Nio

Welnu, een vergelijkbaar tafereel heeft plaatsgevonden in Duitsland. Dit keer met als blokkade de honcho’s van Audi en als nieuwkomer het Chinese Nio. Wij hebben recent kennis kunnen maken met de Nio ET7 en het ziet er allemaal prima uit, misschien wel goed genoeg om Audi een hak te zetten. Het gaat Audi dan ook helemaal niet om de concurrentie, maar om de namen. ET7 is prima, het gaat om de SUV’s van Nio.

Deze krijgen namelijk de namen ES6, ES7 en ES8. Daar valt op dat als je de E weghaalt, er S6, S7 en S8 staat. Dat zijn de sportieve varianten van de A6, A7 en A8. Audi vindt dat de namen van Nio een inbreuk zijn op hun trademarks voor hun eigen modellen. Dus sleepten de Duitsers de Chinezen voor de rechter.

Gewonnen

Helaas voor Nio heeft Audi de rechtszaak voor nu gewonnen. De rechtbank van München heeft Audi gelijk gegeven voor het feit dat de namen van Nio ‘verwarrend’ kunnen zijn met de namen van Audi. Het resultaat is dat Nio in ieder geval geen reclame meer mag maken voor de ES6, ES7 en ES8. Er wordt niks gezegd over een verkoopverbod, dus moeten ze mensen maar naar de showrooms lokken met de ET7.