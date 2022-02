Dieven stelen benzine uit geparkeerde auto’s in Utrecht

Stijgende brandstofprijzen zorgt voor nieuwe problematiek. In Utrecht zijn benzinedieven actief.

Tegenwoordig hoeven boeven niet meer op zoek naar geldwagens om te overvallen. In principe is elke auto inmiddels een geldwagen. Exemplaren die op benzine rijden tenminste. Het goedje is inmiddels zo prijzig dat al die liters in een tank geld waard zijn. En dat trekt de aandacht van het boevenspul. In Utrecht zijn er daardoor benzinedieven actief die het gemunt hebben op geparkeerde auto’s.

Op meerdere plaatsen in Utrecht zijn auto’s te vinden met opengebroken tankklepjes. Daarover bericht het AD. Zonder pardon worden de afgesloten tankklepjes opengebroken. Vervolgens halen de dieven de brandstof uit de auto. De eigenaar blijft achter met een auto zonder benzine én een beschadigde tankklep. Afhankelijk per voertuig en hoe vol de tank nog is levert deze actie toch al gauw tientallen euro’s per auto op. Het risico dat er weinig brandstof in een auto kan zitten maakt benzinedieven in Utrecht blijkbaar niet uit, omdat de prijzen toch krankjorum hoog zijn.

Vooralsnog lijken ‘gewone’ auto’s vooral het slachtoffer. Een Volkswagen Up! of een Ford Fiesta, gewoon geparkeerd in een woonwijk. Auto’s die helemaal geen grote tankinhoud hebben, maar toch de moeite waard zijn voor de dieven. Je zou misschien verwachten dat ze het op dikke SUV’s gemunt zouden hebben. Neem nu een Range Rover Sport met een tankinhoud van 104 liter. Met de gemiddelde landelijke adviesprijs van zo’n 2,16 euro voor Euro95 is een volle tank inmiddels meer dan 220 euro. Met Euro98 ligt de prijs nog hoger.

Politie en het Openbaar Ministerie hebben geen cijfers paraat over de benzinedieven in Utrecht. Onduidelijk is dus hoe groot deze vorm van problematiek is. De dieven zijn onder meer actief in de Utrechtste wijk Lunetten. Een woordvoerder van de politie zegt inderdaad meldingen te hebben ontvangen en er naar kijkt hoe ze een vervolg kunnen geven aan die meldingen. Oftewel, u moet het voorlopig zelf maar even uitzoeken.