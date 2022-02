Dít zijn alle briljante Opel Kadett-klonen op een rij

Je hebt er helemaal niets aan, maar toch is het goed om te weten welke Opel Kadett klonen er allemaal waren.

Van de week was onze huishofnar @jaapiyo in een recalcitrante bui. Ergens maakte zijn brein een bijzondere connectie en dacht hij dat de Opel Kadett Sedan identiek is aan een BMW 2 Serie Gran Coupé. Nu heeft onze topscribent daar wel een goede reden toe. In beide gevallen betreft het een C-segment sedan met vier deuren.

Gezien het succes van de Audi A3 Sedan en Mercedes-Benz CLA is het overigens vrij logisch dat BMW met een dergelijke auto is gekomen. Het is wel opmerkelijk dat de premium merken met dit autotype wél succes hebben en de value-for-money merken een stuk minder. Althans, in Noord-Europa. In heel veel andere delen van de wereld struikel je over dit autotype.

Opel Kadett-klonen

Maar terug naar de auto in kwestie: de Opel Kadett Sedan. Dat was in de jaren ’80 een populaire auto. Natuurlijk, de hatchback was populairder, maar de sedan zag je meer dan de stationwagon (die tegenwoordig populair is).

In de commentsectie was de discussie inhoudelijker dan ooit en ging het over de diverse namen van de auto. En potjandrie, de auto is verkocht onder een hele hoop namen! We nemen alle Opel Kadett-klonen even met je door:

Asüna GT

1991 – 1993

Asüna is een merk dat slechts 2 jaar heeft bestaan. Het idee was om er een Canadees value-for-money merk van te maken. Een beetje zoals Daewoo, Geo en Saturn. De Asuna GT was een sportieve driedeurs hatchback die verdacht veel lijkt op: een Opel Kadett!

Bedford Astramax / Astravan

1986 – 1989

De bedrijfswagen-versie van de Opel Kadett Combo kon je in het Verenigd Koninkrijk kopen als ‘Bedford Astramax’. Deze werd gebouwd van 1986 tot 1989. De Astramax kun je herkennen aan het hoge dak. Kenners weten te vertellen dat er ook een Bedford Astravan was van 1985 tot 1990. Dat was ook een bedrijfswagen, maar dan zonder verhoogd dak.

Chevrolet Kadett

1989 – 1991

Dan gaan we door met de iets minder bekende Opel Kadett-klonen. In Brazilië werd de auto verkocht als Chevrolet Kadett. Alleen de drie- en vijfdeurs hatchback. De auto was er maar kort: van 1989 tot 1991. In 1995 keerde de auto (en de naam) terug voor drie jaar!

Daewoo LeMans

1986 tot 1992

Het merk Daewoo dankt zijn bestaansrecht aan de Opel Kadett. Want man, wat zijn er een hoop Kadetjes onder de Daewoo-vlag gebouwd. In veel gevallen ook met flink misplaatste namen. Wat te denken van de Daewoo Le Mans De auto leek sterk op de Pontiac-versie (die zo ook aan bod komt). Sterker nog, in sommige gevallen zat er zelfs een Pontiac-logo op!

Daewoo Racer

1986 – 1995

Dit zijn van die rijdende tosti-ijzers die niemand zich meer gaat herinneren over 30 jaar. Zelfs als huurauto of leenauto volkomen ongeschikt. De Daewoo Racer was net als de Le Mans racer een Opel Kadett met minder sjeu, minder vermogen en minder klasse. Alhoewel, er was zelfs een GSi-uitvoering! De Daewoo Racer werd tot 1995 gebouwd.

Daewoo Cielo

1994 – 1998

Met de Daewoo Cielo deed Daewoo eindelijk iets verstandigs. Ze lieten er een italiaan zich mee bemoeien voor het koetswerk. Niet voor de roestpreventie, maar voor het design. In principe is het gewoon een Opel Kadett, maar dan moderner. Wel grappig, ondanks het nieuwe dashboard kraakte die van de Cielo ook als een malle. Echte Duitse kwaliteit

Daewoo Nexia

1994 – 2008

De bekendste van alle Opel Kadett-klonen. We kunnen er wel grappen over blijven maken, maar toch een kleine serieuze kanttekening. Zo gek was het idee van de Daewoo Nexia niet. Het is dezelfde auto als de Cielo, maar dan voor de Europese markt. Er zat wel degelijk logica achter.

De Nexia bood namelijk C-segment ruimte én C-segment uitrusting voor een B-segment-prijs. Dat niet alleen, de garantie was voor elkaar en dankzij de aggressieve verkoopstrategie van Daewoo kreeg je ook veel geld voor je inruiler terug.

Opel Astra

n.n.b.

Ja, die had je niet verwacht! De Opel Kadett is niet alleen opgevolgd door de Kadett, maar heeft ook rond gereden met een Astra-badge! Die auto’s werden gebouwd door General Motors East Africa in Nairobi en daar werden ze ook verkocht. Wanneer dat gebeurde en voor hoe lang, is niet bekend. Ook zijn er geen persfoto’s van. Maar ze zijn wel degelijk gebouwd.

Opel Kadett

1984 – 1993

De bekendste is natuurlijk de Kadett zelf. De Opel Kadett was niet zomaar de populairste auto van Nederland. Weet je nog hoe goed de Tesla Model 3 verkocht in 2019? Zo’n 30.000 stuks. De Opel Kadett E deed meer dan 50.000 stuks in het eerste volle jaar. Het jaar erop zelfs meer dan 57.000 exemplaren.

In 1987 alsnog meer dan 52.000 Kadettjes. Tegenwoordig zie je ze bijna niet meer. Er staan er nu 12 te koop op Marktplaats. Nee, niet 12.000 of 1.200, maar 12 Opels Kadett van de E-generatie. Zo geliefd als de auto nieuw was, zo ongeliefd lijkt deze nu te zijn.

Opel Monza

Fotocredit: John Lloyd via Flickr

Pontiac LeMans

1988 – 1992

Passport Optima

1988 – 1991

Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan? Dat moet de gedachte zijn van de Passport Optima, een van de meer opmerkelijke Opel Kadett-klonen. Passport was een Canadees merk dat in Zuid-Korea gebouwde Kadetts verkocht als Passport Optima.

In 1991 veranderde GM van strategie en werd de Passport Optima omgetoverd tot de Asüna GT, die je bovenaan dit artikel ziet.

Vauxhall Astra

1984 – 1992

De Britse evenknie van de Opel Kadett. Tegenwoordig is het vrij normaal dat er een Vauxhall-versie is van elke Opel. De A, B en C-Kadett zijn namelijk nooit als Vauxhall Astra geleverd.

Dat gebeurde pas vanaf 1979. In 1984 kwam de Vauxhall Astra MkII. Bijzonder: de Britse versie roestten niet weg bij de wielkasten. Oh, wacht, dat is niet waar. Ook in het VK zie je ze bijna niet meer.

Vauxhall Belmont

1986 – 1991

De Vauxhall Belmont was de ideale auto voor mensen die een beige leven leiden. Het was in principe niets meer dan de vierdeurs versie van de Astra. Dat deden merken vaker in die tijd, denk maar aan de Jetta, Chamade en Orion. Als die autotypes je nog iets zeggen heb je een goed leven.

BONUS!: Daewoo Nexia

2008 – 2016

Mocht je denken van de Daewoo Nexia (en dus de E-Kadett) af te zijn, neen! De auto maakt namelijk een comeback. Als je heel snel kijkt, lijkt het om een andere auto te gaan. Het zal niet de eerste keer zijn dat een opvolger lijkt op zijn voorganger, nietwaar? En toch hoort ie thuis tussen de Opel Kadett-klonen.

Want kijk even goed naar de ‘greenhouse’. Dus de deuren, ramen, dak en stijlen. Die zijn gewoon identiek aan die van de Opel Kadett! En zie dat interieur, dat hoor je gewoon al kraken over je scherm.

