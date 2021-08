Christijan Albers dreigt Bugatti aan te klagen

Het luxemerk zou afspraken tegenover de Nederlander niet nakomen. Daarom dreigt Christijan Albers nu Bugatti aan te klagen.

Altijd vervelend als je achter je geld moet aangaan. Of dat nu een niet geleverde magnetron van een paar tientjes uit een webshop is, of een Bugatti van enkele miljoenen euro’s. Christijan Albers lijkt op een juridische strijd af te stormen, want hij heeft het niet zo op Bugatti.

Nog voordat het zover komt doet de Nederlander zijn beklaag op sociale media. Dat doet hij in een reactie op LinkedIn. Dat is een zakelijk netwerk waar mensen zich altijd heel interessant voordoen. Een soort Twitter, maar dan met pak en een stropdas. De reactie is afgevuurd op Stephan Winkelmann. De huidige CEO van Bugatti.

Volgens Albers weigert Bugatti een aanbetaling terug te storten van een auto die ze niet meer gaan maken. Het gaat hier om de Chiron Spyder, die dus klaarblijkelijk niet meer komt. In 2015 plaatste de Nederlander een aanbetaling voor deze auto bij Bugatti met de belofte dat hij er eentje zou krijgen. De Spyder gaat er toch niet komen en volgens de voormalige F1-coureur wil Bugatti niet de aanbetaling terugstorten. Het is niet bekend om hoeveel geld het gaat.

Albers dreigt Bugatti aan te klagen en een Franse advocaat in de arm te nemen. Hij zegt zeker van zijn zaak te zijn en dat Bugatti dit gaat verliezen in de rechtbank, mocht het zover komen. Verder spreekt de Nederlander zijn teleurstelling uit in het merk Bugatti. De 42-jarige autocoureur heeft meerdere Bugatti’s gekocht, waaronder een Chiron. De boze reactie werd gisteren geplaatst door Christijan. Het is op dit moment niet bekend of hij al een reactie heeft gehad.

Foto’s: Christijan Albers in zijn Bugatti Chiron in Amsterdam. Gespot door @jeppie