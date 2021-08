Subsidiepotje voor elektrische occasions is HELEMAAL op

Het subsidiepotje voor elektrische occasions is helemaal leeg voor dit jaar.

De elektrische auto is helemaal ‘heet’! De populaireit is enorm. Niet alleen nieuw, maar ook gebruikt. Dat meldt de Rijksoverheid en die kunnen het weten. Zij zijn namelijk de instantie die er mede verantwoordelijk voor zijn. Middels aantrekkelijke subsidies lukt het ze heel aardig om ook particulieren in een elektrische occasion te krijgen.

In dat opzicht is de opzet van het subsidiepotje voor elektrische occasions van het ministerie helemaal geslaagd. In vergelijking met vorig jaar hebben 2 keer zoveel mensen een elektrische occasion aangeschaft. Het geld van vorig jaar ging niet helemaal op. Vooral vanwege covid-19 en de bijbehorende lockdowns en maatregelen (plus grote onzekerheid), werd er niet maximaal aanspraak gemaakt op het beschikbare geld.

Subsidiepotje voor elektrische occasions

Daar is dit jaar wel sprake van. Net zoals mijn vriendin zei VLAK voordat ze het uitmaakte: “Het geld is op”. Jazeker, geld voor emissieloze okazies is er helemaal doorheen. Dit jaar gaat men het potje níet meer aanvullen. De minister laat het volgende over het Subsidiepotje voor elektrische occasions weten:

Veel mensen kijken bij de keuze voor een andere auto eerst naar de tweedehands markt. Die markt komt echt op gang, en dat is belangrijk.



Natuurlijk zou ik ook willen dat ook de rest van dit jaar meer mensen in aanmerking komen om met subsidie een elektrische auto aan te kunnen schaffen. Maar ik vind het vooral mooi nieuws dat al zoveel mensen met dit steuntje in de rug kiezen voor elektrisch rijden. De komende jaren willen we dat dat voor nog veel meer mensen aantrekkelijk wordt. Steven van Weyenberg, Staatsecretaris Infrastructuur en Waterstaat

Per 1 januari aangevuld

De staatssecretaris ziet het glas halfvol betreft en aangezien het eind augustus is, is dat zijn goed recht. Maar we komen nu op een punt dat niemand meer een elektrische occasion gaat kopen. Het potje is immers leeg en wordt per 1 januari weer aangevuld. Dan zal de verkoop van elektrische occasions ook weer aantrekken.

Dan nog even de getallen over het subsidiepotje voor elektrische occasions. In 2020 werden er 3.000 occasions gekocht met de subsidie. In 2021 staat de teller op 6.750 occasions. Dit jaar werd er 13.500.000 vrijgemaakt. Volgend jaar is er weer een subsidie en stijgt dat naar 18.300.000 euro. De regeling zal doorlopen tot 2025.

