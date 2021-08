Geen geld terug voor F1-fans Spa-Francorchamps

Fans die op Spa-Francorchamps aanwezig waren en een kaartje hadden gekocht hoeven echter niet op geld terug te rekenen.

Het moment dat de het raceweekend van Australië op het allerlaatste moment werd afgelast begin 2020 was ontzettend lullig voor de fans. Alle aanwezigen konden weer naar huis, met veel boze reacties tot gevolg. Nog lulliger was echter de situatie gisteren in België. Je zondagmiddag was thuis voor de bank misschien al zonde van je tijd, maar het is nog veel erger voor de fans die daadwerkelijk aanwezig waren. En op geld terug hoeven de fans van Spa-Francorchamps niet te rekenen.

Hoewel Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, niet over de kaartverkoop gaat geeft hij aan dat van geld terug geen sprake is. Het is een reactie op opmerkingen van meerdere F1-coureurs, waaronder Lewis Hamilton. Daarover schrijft Racefans.net. Zuur voor de fans, die veel geld hebben uitgegeven aan een kaartje en niet eens een echte race hebben meegemaakt.

Hoewel veel fans teleurgesteld en boos naar huis zijn gegaan, wil Domenicali toch wat aan de situatie doen. Samen met de organisatie gaat gekeken worden of er toch niet een soort beloning voor de fans bedacht kan worden. Waar we dan aan moeten denken is niet bekend. Er zou in elk geval naar ‘meerdere opties’ gekeken worden. Maar keiharde pegels teruggestort krijgen op de bankrekening, dat zit er in elk geval niet in.

Niets is zo veranderlijk als het weer. Er is geen indicatie dat we aanstaande zondag een herhaling van Spa gaan zien in Zandvoort. Op dit moment geven de weersvoorspellingen wel aan dat er kans is op een buitje zondag. Fingers crossed..