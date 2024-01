Christijan Albers neemt AMG One in ontvangst

Na Hamilton, Rosberg en Bottas is er nu nog een legendarische F1-coureur die een AMG One in ontvangst neemt.

Christijan Albers zal met kortstondige Formule 1-carrière niet rijk geworden zijn en met zijn rol als Viaplay-analist ook niet, maar toch zit hij goed in de slappe was. Heel goed zelfs. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij een heuse Bugatti Chiron in zijn bezit heeft.

Nu heeft Christijan Albers wederom een zeer prijzige auto in ontvangst genomen. Hij mag zich trotse eigenaar noemen van een Mercedes-AMG One. Daarmee hoort hij tot een zeer exclusief clubje, want er worden maar 275 exemplaren van gebouwd. Albers mag zich nu in het rijtje plaatsen met Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Valtteri Bottas.

Als je een AMG One besteld had moest je wel veel geduld hebben. Christijan Albers heeft zes jaar moeten wachten op dit moment. Gelukkig kreeg Albers wel een warm welkom bij de fabriek: speciaal voor hem werd de Nederlandse vlag gehesen. Helaas was deze wel verticaal, waardoor het eigenlijk een Franse vlag was. Maar goed, het gaat om het gebaar.

Tegenover de Telegraaf vertelt Albers wat hij zo gaaf vind aan de AMG One: „Dit is zo’n uniek project. Ik denk dat dit nooit meer gemaakt gaat worden. En het past vanwege het hybride-systeem met de elektromotoren ook nog in de huidige, groenere tijd.” Juist, ja.

Albers heeft natuurlijk wel volkomen gelijk dat dit een uniek project is van Mercedes. ‘Formule 1-techniek voor de straat’ is in dit geval geen marketingkreet, want er is geen woord van gelogen. De 1,6 liter V6 met de hybride ondersteuning is direct gebaseerd op de aandrijflijn van de Mercedes W06 F1-auto.

Albers en Mercedes gaan trouwens ‘way back’. Hij heeft vier jaar lang DTM gereden met een Mercedes. Eerst met een CLK DMT en later met een C-Klasse. Dit deed hij zeker niet onverdienstelijk. Het heeft maar weinig gescheeld of Albers was DTM kampioen geweest. In 2003 werd hij tweede, met slechts 4 punten achterstand op Bernd Schneider.

Wat Albers precies voor zijn AMG One betaald heeft weten we niet, maar de netto prijs lag op zo’n €2,2 miljoen. Er komt in ieder geval geen BPM bovenop, want Albers woont allang niet meer in Nederland, maar in Monaco. Toch is het niet onmogelijk dat de auto nog eens in Nederland opduikt. Hij is ook al eens in Amsterdam gespot met zijn Chiron op Monegaskisch kenteken.

Bron: Telegraaf

De afgebeelde AMG One is puur ter illustratie, de auto van Albers is volledig uitgevoerd in grijs