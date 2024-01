Primeur: GP van Madrid bevestigd voor 2026

De GP van Madrid is vanaf 2026 nu een dingetje. Helaas alweer een stratencircuit.

Er gingen links en rechts wel wat geruchten dat er een nieuwe gegadigde was om op de GP-kalender te komen. Maar nu weten we het dan zeker: de GP van Madrid is bevestigd.

Dat is geweldig autonieuws voor de Spaanse autosportfans. Niet alleen won Carlos Sainz de Dakar 2024, maar doen er niet één maar twee uitermate goede Spaanse Formule 1-coureurs mee in de vorm van Carlos Sainz Jr en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

Locatie GP van Madrid

Het wordt een soort semi-stratencircuit rond het IFEMA gebouw in Madrid. Het circuit is 5,47 km lang en kent 20 bochten. De schatting is dat een rondje ongeveer 1:32 zal duren. Tenzij je Max Verstappen heet, dan moet het wel in 1:31 kunnen. Volgens de organisatie is de GP van Madrid heel erg in trek bij het publiek. Ze gokken er in ieder geval wel op. In eerste instantie heeft de baan de capaciteit voor 110.000 bezoekers, maar dat kunnen ze uitbreiden naar 140.000 bezoekers. Daarmee zou het een van de drukst bezochte GP’s van de kalender zijn.

Het is voornamelijk een heel erg slim uitgedokterd circuit. In eerste instantie heeft men rekening gehouden met de infrastructuur. De luchthaven (Madrid-Barajas Adolfo Suarez voor kenners) is namelijk vlakbij en ook bus-, metro-, trein-, en tramverbindingen zijn talrijk. Het is de bedoeling dat ongeveer 90% van de bezoekers gebruik zal maken van het openbaar vervoer. Wat dat betreft heeft de GP van Nederland al laten zien dat dat mogelijk is, mits je het deugdelijk organiseert.

Duurzaam? Duurzaam!

Dan is er ook nog een stukje duurzaamheid. De GP van Madrid moet namelijk heel erg maatschappelijk verantwoord zijn. Tja. Is het nu zo erg door te zeggen dat het je niets interesseert? Dat mag ook, hé? Formule 1 is zo ongeveer de meest elitaire sport ter wereld waarbij maatschappelijk verantwoord zijn compleet irrelevant is (op het WK zeehondjes doodknuppelen na dan). Financieel krijgt de F1 injecties vanuit autofabrikanten en oliemaatschappijen.

Zo is Aramco bijvoorbeeld geen asiel voor kleine puppies. Men reist de wereld rond met een enorm circus met 20 dandies die geen inkomstenbelasting betalen en racen op uiterst discutabele locaties. Sportswashing: ja. Duurzaam? Nee. Dat is helemaal niet erg verder, maar het blijft klvreemd dat ze bij de F1 er zo op hameren.

En Barcelona dan?

Tenslotte is er nog de GP van Spanje in Barcelona.Nu de GP van Madrid aangekondigd is, lijkt Barcelona het onderspit te gaan delven. Daar hebben ze namelijk een contract met de F1 om tot en met 2025 te racen. De onderhandelingen voor de periode zijn nu nog in volle gang bezig, maar het lijkt ons sterk dat er twee Spaanse races op de kalender blijven staan.

Een logische aanname is dat Barcelona plaats maakt van Madrid. Mocht Barcelona óók blijven, zou het niet de eerste keer zijn dat er twee Formule 1-races in Spanje worden gereden. De GP van Europa werd van 2008 tot en met 2012 verreden op het Valencia Street Circuit in Valencia. Het zou wel jammer zijn als er wéér een normaal c circuit afgaat en een stratencircuit voor terug komt. Maar ook dat is F1: wie betaalt, bepaalt!

Fotocredit header: Formula1.com