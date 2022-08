Circuit is beter dan de sportschool, aldus Abarth

Abarth heeft het onderzocht: je wordt blijer van lekker hoeken op een circuit dan rondhangen in de sportschool.

In Nederland gaat het nog steeds hard met de Fit for Free of Basic Fit-abonnementen. Dat geldt kennelijk ook voor het buitenland, in ieder geval in het Verenigd Koninkrijk. Ook daar gaan veel mensen in hun vrije tijd naar de sportschool. Als het aan Abarth ligt, moet je dat helemaal niet willen. Nee, je moet een leuke auto kopen en het circuit op gaan. We verzinnen dit niet.

Abarth zoekt het uit

De Engelse tak van Abarth ging in zee met Loughborough University, een wereldleider op het gebied van sportwetenschappen. Zij vonden het nodig om de sportschool en een circuit langs dezelfde meetlat te leggen. Het is heel simpel: de kandidaten die gescout zijn voor dit onderzoek, mochten eerst een paar rondjes hoeken met een Abarth F595, 595 Esseesse en 595 Competizione en daarna in de passagiersstoel zitten met een professionele coureur achter het stuur. Daarna mochten de kandidaten een paar populaire oefeningen in de sportschool uitvoeren. Met geavanceerde meetsystemen met gezichtsherkenning, hartslagmonitoren en een smartwatch wordt vervolgens gemeten wat iemands gemoedstoestand is.

Circuitrijden is beter dan de sportschool

Volgens Abarth en de universiteit van Loughborough wordt je vrolijker van het circuit dan de sportschool. Gemiddeld gezien was men in een 59 procent beter humeur na een rondje knallen op het circuit vergeleken met de workouts. Overigens is het betere gewichtheffen beter voor het moraal dan bijvoorbeeld cardio. Zo was men ‘slechts’ 4 procent vrolijker na een rondje circuit dan na het gewichtheffen, maar circuitrijden is maar liefst 63 procent vrolijker dan cardio. Het leukste is naast iemand zitten: dat is 141 procent leuker dan cardio.

We hopen dat het niet té schokkend is dat een activiteit die je uitvoert met een auto van 30.000 euro leuker is dan een uurtje gewichtheffen wat je voor een tientje per maand kunt doen. Maar goed, soms worden vragen beantwoord die je niet stelde. In ieder geval weten we dus dat je beter naar het circuit kunt gaan dan de sportschool. Voor het verantwoorden richting je partner wel een goed onderzoek.