De eerste Abarth Crossover is nu dan eindelijk een feit

Ga nu niet zeggen dat je verbaasd bent. De eerste Abarth crossover moest er een keertje aan komen.

De wederopstandig van Abarth is op zich goed verlopen, maar ze vergeten een beetje door te pakken. In 2008 (ja, toen al) kwam de Abarth 500 op de markt, samen met de Abart Grande Punto. Die laatste ging al weer vrij snel uit productie, iedereen vond de 500 veel leuker.

In 2016 kwam de Abarth 124 Spider erbij, om een paar jaar later roemloos af te druipen. Daardoor zijn we weer aanbeland op het punt dat er maar één Abarth model is, de 595 (op basis van de 500). Maar tot nu, want er is nu nog een Abarth. Uiteraard wel met een klein addertje onder het gras, maar dat mag de pret niet drukken.

Pulse

Het gaat namelijk om de eerste Abarth crossover, de Fiat Pulse Abarth. Dat meldt Carscoops. De basis voor de auto is zoals de naam doet vermoeden een Fiat Pulse (afbeelding boven). Dat is een compacte crossover, een autotype dat je eigenlijk nergens anders ziet op deze aardbol. In dit geval is het model specifiek bedoeld voor de Braziliaanse markt.

De Pulse Abarth krijgt alle kenmerken die passen bij een Abarth Crossover. Denk aan rode striping, een zwarte grille, iets grotere velgen, Abarth-stickers aan de zijkant (goed voor 10 pk extra), rode spiegels, een zwart dak en natuurlijk de verplichte dikke dubbele uitlaat. Man oh man, wat een kekke auto is dit toch!

Techniek eerste Abarth Crossover

Qua motor is het even afwachten wat Fiat Brasil gaat doen. In principe hoort hier natuurlijk de 2.0 motor uit de Gulia in, maar de kans is vrij groot dat het gewoon de standaard 1.3 Firefly Flex of 1.0 T-Jet motor wordt. Dat zijn namelijk de motoren die ook in de Fiat Pulse worden geleverd, alhoewel ons graag laten verrassen.

Of een degelijke auto naar Nederland komt is niet bekend. In principe zou het niet verkeerd zijn als Abarth zijn gamma iets mag uitbreiden. Nu komt er een elektrische Abarth 595, gebaseerd op de Fiat 500e. Maar in principe zou er voor een vlotte compacte crossover zeker een markt zijn.

