Bouw je eigen nieuwe Peel P50 voor tien mille!

Zelfs elektrisch is mogelijk met zo’n nieuwe Peel P50!

Het is misschien wel de leukste Top Gear-aflevering aller tijden: die met de Peel P50. Dat het kleine wagentje met Clarkson én zijn ego kwijt kon, mag een klein wonder heten.

De auto werd in de jaren ’60 ontwikkeld en gebouwd als een uiterst goedkoop vervoersmiddel. Een soort paraplu met wielen eronder. Je zit droog en het komt vooruit.

Het leuke is, de auto kun je nu nog steeds kopen! Toevallig viert de auto zijn zestigjarige verjaardag en kwam ons ter ore dat er een complete modellijn aan kleine Peels is.

Nieuwe Peel P50 met elektromotor

Uiteraard zijn er nu ook Peel P50’s met elektromotor. Logisch, want dat past perfect bij het concept van de auto. Het begint met de Peel E.50, die kost je 12.795 pond. Die gaat niet harder dan 48 km/u. Toch knap met 1,6 pk.

Wil je een snellere versie, dan zul je 16.995 pond neer moeten leggen voor de Peel E.50 Turbo met 4 pk, die gaat maar liefst 80 km/u! Wil je rijden op goede oude benzine, dan kan dat ook door te kiezen voor de G.50. Dan heb je een 49 cc scootermotortje.

Er is zelfs een Cabrio!

Voor de langere Peel-aspirant-klanten is de P.50 Cabrio. Volgens Peel biedt deze 93 miljoen mijl aan hoofdruimte en daar twijfelen we geen moment aan. De open Peel is er vanaf 15.975 pond als E.50. De E.50 Turbo Cabrio kost 19.995 pond en de versie met benzinemotor gaat je 17.295 pond kosten.

Dat zijn stevige prijzen voor zijn kleine brooddoos waarbij jouw skelet de crashconstructie is. Daarom bieeft Peel ook zelfbouwkits aan. Omdat het simpele autootjes zijn, zul je er niet zo lang mee bezig zijn.

De goedkoopste manier is de E.50, die is er vanaf 9.295 pond. Zelf Peel samenstellen kan hier, maar het eindresultaat krijg je niet te zien. Dan moet je ‘m eerst bestellen.

Mocht je de prijzen alsnog aan de hoge kant vinden, vergeet niet dat eenorigine jaren ’60 Peel P50 voor 45 tot 50 mille van de hand gaat!