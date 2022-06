Lezersvraag: het mooiste circuit ter wereld?

Eentje waar de meningen over kunnen verschillen. Het mooiste circuit ter wereld.

We hebben op deze planeet behoorlijk wat mooie circuits. Maar wat is nu de mooiste? De één zweert bij de Nürburgring Nordschleife (formeel een tolweg natuurlijk), een ander zal meteen het Circuit van Spa-Francorchamps roepen. Tik je Jan Lammers op zijn schouders krijg je natuurlijk het circuit van Zandvoort te horen. Tja, het komt nu eenmaal aan op persoonlijke smaak.

Toen uw auteur eens ging nadenken over deze vraag kwam er ook geen pasklaar antwoord tevoorschijn. Het ligt er ook maar net aan wat je binding is. Een mooie persoonlijke herinnering helpt om een beeld te krijgen van een locatie.

In 2018 mocht ik de 24u van Le Mans voor Autoblog bijwonen. Een fantastische herinnering aan Circuit de La Sarthe. Een jaar daarvoor had ik eens een bezoekje gebracht aan Laguna Seca tijdens een vakantie. Ook deze baan staat hoog op het lijstje mooiste circuits wat mij betreft. En wat te denken van de prachtige layout van Suzuka in Japan?

Ik kan niet kiezen. Zoveel circuits in de wereld hebben hun eigen charme. Misschien heb jij wel een pasklare mening over het mooiste circuit ter wereld. Hier in Europa hebben we het geluk dat er behoorlijk wat iconische circuits op rijafstand van Nederland liggen. Tja, roep het maar. Het mooiste circuit ter wereld is…?