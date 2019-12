Italdesign GT-R50: dit is het productiemodel

De auto is niet langer een concept. Deze foto's tonen de productieauto.

Pak een Nissan GT-R, bouw er een andere koets voor en hang er een prijskaartje van bijna een miljoen euro aan. Wie trapt daar nu in zou je misschien zeggen. Toch heeft Italdesign het voor elkaar gekregen om kopers te vinden voor de gelimiteerde GT-R50. Het bijzondere apparaat is nog niet helemaal uitverkocht, maar er zijn wel daadwerkelijk kopers gevonden.

Tot dusver hadden we enkel concepts gezien van de GT-R50. Nu komt het merk met het uiteindelijke productiemodel op de proppen. Sterke wijzigingen in vergelijking met het concept blijven uit. Dat is maar goed ook, anders zouden kopers wellicht afhaken.

De losstaande achterlichten zijn gebleven, de flinke achterspoiler van het concept mocht blijven en ook de velgen van het productiemodel komen sterk overeen met het concept. Wel zijn de koplampen wat anders, vermoedelijk om aan regelgeving te voldoen. Klanten kunnen de auto naar eigen smaak personaliseren, waardoor iedere GT-R50 uniek zal zijn. Als de klanten een beetje creatief zijn tenminste.

Elke GT-R50 komt met tuning van Nismo. De 3.8-liter twin-turbo V6 is goed voor 720 pk en 780 Nm koppel. Italdesign gaat maximaal 50 exemplaren maken van de GT-R50. De auto kost 990.000 euro en de eerste leveringen zullen plaatsvinden tegen het einde van 2020. De verwachting is dat eind 2021 alle verkochte exemplaren geleverd zullen zijn aan de klanten.