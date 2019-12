Nog deze maand evenementenvergunning voor de Dutch Grand Prix?

De directeur is optimistisch.

Hoewel Circuit Zandvoort inmiddels de vergunningen voor de verbouwingen op zak heeft, geldt dat nog niet voor een evenementenvergunning. Om het feestje door te laten kan die toch ook niet ontbreken. Daarom werd de vergunning gisteravond ingediend bij de gemeente Zandvoort.

Het mobiliteitsplan, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe de toestroom van F1-fans in goede banen wordt geleid, vormt een belangrijk onderdeel van de vergunning. Er worden namelijk maar liefst 104.000 bezoekers per dag verwacht en er komt nogal wat bij komen om een dergelijke toestroom in goede banen te leiden.

De vraag is daarom hoe lang het gaat duren voor de vergunning wordt afgegeven. Directeur Robert van Overdijk van Circuit Zandvoort heeft daar een rooskleurige verwachting van. “Ik hoop dat we ergens voor het einde van het jaar positieve feedback gaan krijgen,” meldt hij tegenover Noud Broekhof van BNR. Normaal gesproken kan het wel even duren voor een dergelijke vergunning er doorheen is, maar in dit geval hoeft het volgens Van Overdijk allemaal niet lang te duren. De gemeente krijgt het hele verhaal namelijk niet voor het eerst te horen, omdat ze er van begin af aan bij betrokken zijn. Dat geldt ook voor de omliggend gemeentes en de provincie.

Aan de bouwwerkzaamheden zal het niet liggen. Deze lopen namelijk op schema, zoals we vanmiddag konden melden. Als het zo doorgaat kan de baan in februari al klaar zijn. Mocht er onverhoopt vertraging optreden dan is er nog geen reden tot paniek. “Uitloop genoeg,” aldus Van Overdijk.

Wie ook buitengewoon positief is: Jantje Lammers, die de taak van sportief directeur van de Dutch Grand Prix op zich genomen heeft. Hij verwacht zelfs dat Zandvoort “een van de gaafste circuits in de wereld” wordt. Dan klinkt allemaal wel erg optimistisch, maar laten we eerlijk zijn: met alleen pessimisten zou de Nederlandse Grand Prix nooit van de grond gekomen zijn.

Fotocredits: Noud Broekhof (BNR)