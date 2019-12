Verliest Red Bull zijn hoofdsponsor aan Racing Point?

Lawrence Stroll heeft zijn begerige blik laten vallen op Aston Martin.

De beurswaarde van Aston Martin bevindt zich momenteel niet op een hoogtepunt. Stroll ziet daarom zijn kans schoon: AutoCar meldt namelijk dat de miljardair van plan is flink belang in het Britse merk te nemen.

Stroll senior leidt een consortium van beleggers om zich in te kopen in Aston Martin. De Canadese zakenman kennen we natuurlijk als de eigenaar van Racing Point en als de vader van Lance Stroll. In zijn vrije tijd is hij een fervent Ferrari-verzamelaar. Zijn vermogen bedraagt zo’n 2,34 miljard euro.

Als Stroll en consorten een vinger in de pap krijgen bij Aston Martin kan dit nog wel eens grote gevolgen hebben voor zowel Racing Point als Red Bull. Aston Martin is momenteel namelijk de hoofdsponsor van Red Bull. Ook werkten ze samen aan de Valkyrie. Met Stroll als (groot)aandeelhouder zou het zomaar snel afgelopen kunnen zijn met deze samenwerking. Volgens een bron van Racefans.net worden de Racing Point-wagens straks in het British Racing Green van Aston Martin gehuld als het aan de steenrijke Canadees ligt.

Momenteel is er nog niets officieel bevestigd door Stroll dan wel Aston Martin. Aangezien het nieuws echter uit betrouwbare bron komt is het te verwachten dat we hier binnenkort meer over horen. Als het allemaal doorgaat zijn we zeer benieuwd wat de Canadese miljardair voor Aston Martin in petto heeft.

