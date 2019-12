Baan van Circuit Zandvoort is in februari klaar

En dat ondanks de rechtszaken!

Bochten die grondig worden aangepakt, de baan die breder wordt gemaakt, rechtszaken die roet in het eten gooien. Al sinds de start van de werkzaamheden bij Circuit Zandvoort waren er vraagtekens over de haalbaarheid van de Nederlandse Grand Prix in mei 2020. Toch gaat het volgens directeur Robert van Overdijk allemaal goedkomen en lopen de werkzaamheden op schema. Sterker nog: de organisatie streeft ernaar om de baan komende februari in gebruik te kunnen nemen, zodat ze in april kunnen beginnen met de opbouw van de Formule 1-race. Vanmorgen hield de organisatie een persconferentie op het circuit waar de werkzaamheden aan de gang zijn.

De grootste aanpassing aan het circuit is de toevoeging van de twee kombochten. De Hugenholzbocht (derde) en de Arie Luyendijkbocht (laatste) worden twee van deze kombochten, waarbij laatstgenoemde een hellingspercentage van maar liefst 32 procent krijgt. Het idee van de laatste kombocht is dat de Formule 1-auto’s daar tijdens de GP met open DRS-vleugel en hoge snelheid doorheen kunnen rijden, zo zei Van Overdijk eerder.

De bereikbaarheid van het circuit is nog wel een punt van zorg. Het circuit rekent namelijk op 104.000 bezoekers. Het is de bedoeling dat die massa gespreid naar Zandvoort trekt. Uit een enquête zou blijken dat een derde van de bezoekers met de trein wil, het circuit wil echter ook dat mensen met de bus gaan. En mensen die binnen 7,5 kilometer van het circuit wonen, worden ‘gestimuleerd’ om te voet te komen. Wie hoopte op een boot- of helikopterreis heeft pech, dat gaat het circuit niet doen. Alleen de paar helikoptervluchten die contractueel verplicht zijn gaat Zandvoort toestaan. (Via NOS)

Beeld: VolkerWessels