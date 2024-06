Circuitje kopen? Deze legendarische baan staat TE KOOP

Een legendarische baan kopen? Het kan nu!

Waarom kopen mensen eigenlijk auto’s voor een collectie? Als autoliefhebber is dat natuurlijk een domme vraag om te stellen. Helemaal als je weet dat autoliefhebbers het gaan lezen.

Uiteraard is daar de dooddoener ‘je kan maar in één auto tegelijkertijd rijden’ en dat is een cliché omdat het waar is (een kenmerk van echt goede clichés). Een ander aspect is dat veel mensen auto’s verzamelen die wel erg veel op elkaar lijken. Een hal vol 911’jes of Ferrari’s geeft een vrij eenzijdige beleving, nietwaar?

Legendarische baan

Tekenend was dat autoverzamelaar Harry Metcalfe (toen nog hoofdredacteur en eigenaar van Evo Magazine) dat hij de grootste lol had met twee oude 924’s en een nat grasveld. Dus het is niet zozeer de auto waarmee je automobiele behoeften kunt bevredigen, maar ook de locatie. En potjandorie wat hebben we een mooie locatie voor je!

Er staat namelijk een legendarische baan te koop! Het gaat om The Streets of Willow Springs. Het kan bijna niet zijn dat je de baan niet kent. Als je geregeld Donut Media, Car & Driver, Motor Trend, Hagerty of zelfs een DVD’tje van Jeremy Clarkson kijkt, dan komt de baan voorbij. Willow Springs zit ook in Gran Turismo 6, Gran Turismo Sport en Gran Turismo 7.

Circuitje kopen?

Op Instagram zagen we – nou ja, we, onze hoofdredacteur @michaelras zag ‘m – deze advertentie staan. Willow Springs ligt in Californië, ten noorden van Los Angeles. het is de baan waar alle petrolheads en gearheads naartoe gaan.

Het is nog typisch zo’n baan waar je auto mee naar toe neemt om dan een paar rondjes te gaan rijden om vervolgens huiswaarts te keren. Nu hebben wij gelukkig daarvoor Bilsterberg, Zolder en de Norschleife in de buurt, maar in de VS is Willow Springs dé baan voor de liefhebber.

Het gaat in dit specifieke geval om Willow Springs International Raceway, vlak ernaast ligt namelijk ook ‘The Streets of Willow Springs’. Wel zitten alle faciliteiten erbij.

Dus het tankstation, wat garages en dergelijke krijg je er allemaal bij. Wat de prijs is? Geen idee, maar stel je zelf deze vraag: heb je liever een paar Lotus Elises en dit circuit of een hal vol exotische supercars die stof staan te verzamelen? Precies!

