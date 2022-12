11 speciale edities met een circuit in de naam

Een vleugje ‘extra speciaal’, de naam van een circuit erbij en voilà: wat zijn speciale edities toch makkelijk. Hier elf voorbeelden van speciale edities die naar een circuit zijn vernoemd: de naam waardig?

Ergens vorig jaar berichtten wij dat Lexus aan het werk is met een nieuwe ‘F’-motor. Een twinturbo V8 die de 5.0 V8 moet aflossen en dus de return van hete F-modellen inluidt. Dat zou betekenen dat Lexus voor het eerst een ‘echte’ F bouwt sinds de RC F. Op een manier kun je dus de RC F en zijn laatste speciale editie zien als een laatste groet naar de 5.0 V8. Die editie is de Lexus RC F Fuji Speedway Edition.

Circuits

Die naam is absoluut niet per ongeluk gekozen. De Japanners hebben de Lexus RC F niet vernoemd naar een smakelijke appel, maar naar een Japans circuit. De Fuji Speedway is één van de Japanse circuits, naast bijvoorbeeld Suzuka, die gebruikt werd voor Formule 1. De Lexus RC F Fuji Speedway Edition is nog redelijk veranderd ten opzichte van de standaard RC F, maar de naam is gewoon een soort marketingstunt. Dat kunnen we Lexus absoluut niet kwalijk nemen, want zij zijn niet de enige die dit hebben gedaan. Hieronder elf voorbeelden van speciale edities die naar een circuit zijn genoemd.

Lexus RC F Fuji Speedway Edition

Laten we beginnen bij die RC F. Het gaat dus om een soort BMW M4 GTS van Lexus. Heftiger afgesteld voor circuitwerk. De auto is ook een beetje op dieet geweest, waardoor 472 pk uit de 5.0 V8 beter tot zijn recht komt. Er is verder gestrooid met koolstofvezel en ook de achtervleugel moet dit een wat heftiger circuitwapen maken dan de reguliere RC F. Er komen 60 exemplaren van de Lexus RC F Fuji Speedway Edition.

Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition (A90)

Hier stond in eerste instantie de Fuji Speedway Edition van de nieuwste Supra. Dat klinkt alsof ze hebben afgekeken bij Lexus, helemaal omdat het gaat om een speciale witte kleur met zwarte velgen waar maar 200 stuks van komen. Goed, Toyota, Lexus, één concern en allebei Japans: het is logisch dat beide merken iets hebben met de Fuji Speedway. Geeft niet, Toyota heeft ook nog een andere ‘Racetrack Edition’ voor de Supra. Maar dan in combinatie met Jarama, een circuit in Spanje. Deze smurfblauwe kleur valt toch iets meer op en deze is exclusiever: 90 stuks komen er van de Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition. Helaas betekent dat niks voor hoe speciaal de auto is ten opzichte van de reguliere GR Supra.

Lexus LFA Nürburgring Performance Package

Het laatste Toyota-product, beloofd. In het artikel waarin het verhaal achter de bizarre Lexus LFA werd verteld, werd de Lexus LFA Nürburgring Performance Package al aangehaald. De laatste 50 stuks van de LFA werden uitgevoerd met andere velgen, meer koolstofvezel onderdelen (voorspoiler, canards, vaste achterspoiler) en meestal dit opvallende oranje kleurtje. De Nürburgring past helemaal bij de LFA, want de auto is uitvoerig getest tijdens de 24 uursrace op het circuit. De editie is echter ter ere van een vriend van Toyota-baas Akio Toyoda, die vlak vóór de onthulling van de LFA het leven liet op de Grüne Hölle.

Opel Corsa OPC Nürburgring Edition (D)

We hebben drie totaal uiteenlopende auto’s uitgekozen voor de Nürburgring, maar dit zijn zeker niet de enige die naar het illustere circuit in West-Duitsland vernoemd zijn. De Opel Corsa OPC Nürburgring Edition is wederom een op het circuit afgestelde versie van de Corsa OPC. Dat klinkt weer als marketing, maar het is echt zo. De auto kreeg iets meer pk, 210 stuks. Verder laten speciale Bilstein-dempers de auto beter aanvoelen in de bochten. Ook een nieuwe set Brembo-remmen zorgt voor later en sterker kunnen remmen. Qua software werden alle hulpsystemen zo afgesteld dat deze snappen dat je niet scherp instuurt op de parkeerplaats van de Aldi, maar Adenauer Forst. Je kunt de Corsa OPC Nürburgring Edition herkennen aan gestrooi met Nürburgring stickers en treeplanken. Er is nog een redelijk arsenaal aan OPC Nürburgrings gebouwd: 500 stuks.

Audi R8 Green Hell

Stiekem een beetje valsspelen, want de Nürburgring heet officieel geen Green Hell. Toch heeft Audi die naam gebruikt voor een speciale editie van de R8. De supercar van Audi heeft in LMS-vorm vijf keer de 24 uursrace van de Nürburgring op zijn naam mogen schrijven. Dat wordt gevierd met 50 exemplaren van deze R8 in Tioman Green met rode accenten en een zwarte streep.

MTM S8 Talladega R (D4)

Toegegeven, tuners houden hun auto’s sowieso een beetje gelimiteerd, dus het is discutabel of het hier om een ‘speciale editie’ gaat. Wel is de MTM S8 Talladega R vernoemd naar, hoe kan het ook anders, de Talladega Superspeedway in de VS. Dit is een NASCAR-circuit en dat klinkt ook als de enige soort racebaan waar een auto als de MTM S8 zich thuis voelt. Want 802 pk en 945 Nm is een flinke som, maar ga een auto als de S8 maar eens de bocht om krijgen. Mocht je het camouflagewrapje trouwens niks vinden: hij kwam er ook als smurfblauwe Talladega S.

BMW M3 Lime Rock Park Edition (E92)

We blijven even in de Verenigde Staten, waar BMW de M3 (E92) uitbracht als speciale editie. Wanneer je het hebt over speciale edities, BMW E92, oranje en circuit, dan denk je waarschijnlijk snel aan de M3 GTS. De BMW M3 Lime Rock Park Edition is echter geen GTS zonder spoiler, al is het ook geen reguliere M3. De motor is de S65B40, dus niet de B44 zoals in de GTS. Wel levert de Lime Rock 425 pk in plaats van de normale 420 door een aangepaste inconel-uitlaat. BMW laat ook de remmen wat meer los ‘omdat je je vaak op een circuit – bij voorkeur Lime Rock Park – bevindt’, dus zijn de ESP en tractiecontrole iets vrijer en is er geen snelheidsbegrenzer. Ook zit ‘ie vol met BMW M-Performance carbon goodies en leent hij zijn velgen en lakkleur Fire Orange (U94) van de M3 GTS. Er kwamen 200 exemplaren en die werden allemaal naar de VS verscheept.

Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca Edition

De meest recente Ford Mustang Boss 302 komt uit de tijd dat muscle cars nog vooral erg hard vooruit gingen. Ietwat vreemd dus om op die basis speciale edities voor op het circuit te bouwen. Ford vernoemde de Mustang Boss 302 Laguna Seca Edition naar het welbekende circuit in Californië, bekend om de corkscrew-bocht die je 18 meter naar beneden lanceert. Zoals inmiddels wel te verwachten is, moet ook de Boss 302 LS Edition beter op het circuit zijn. Achterstoelen ontbreken ten faveure van een stabiliteitsstang, voorstoelen zijn de optionele Recaro-kuipstoelen en ook het Torsen-sperdiff wat op de standaard Boss 302 kon besteld worden, zit standaard op de Laguna Seca. Ook werd er een extra voorspoiler toegevoegd. Boss 302’s zijn altijd te herkennen aan een bijzondere streep op de zijkant, daar komt bij de Laguna Seca Edition nog de velgen, grille, dak, spiegels en spoiler in het rood bij.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody “Daytona 50th Anniversary” Edition

Leuke uitdaging: noem ons een auto die een langere naam heeft dan de Dodge Charger SRT Hellcat Widebody “Daytona 50th Anniversary” Edition. Deze kwam in 2019 uit en eerde de toen 50 jaar oude Dodge Charger Daytona uit 1969. U weet wel, die extreme versie van de Charger met een spitse neus en een gigantische achtervleugel. De naam Daytona komt van de Daytona International Speedway in Florida, bekend van NASCAR. Nou is een 717 pk sterke Dodge Charger met widebody een heerlijk recept voor een speciale editie, maar enkel de ‘Daytona-streep’ die de Charger Daytona ook had toevoegen is wat deze versie uniek maakte. De widebody kan namelijk ook standaard op de Hellcat besteld worden. Van de Charger Daytona Edition kwamen 501 stuks en naar verluidt is één daarvan ooit al afgeschreven. De naam Daytona vond trouwens zijn weg naar een scala aan auto’s, waarvan de meest bekende de Ferrari 365 GTB/4 Daytona zal zijn. Ook een Shelby Daytona en Dodge Daytona Turbo Z zijn er nog geweest.

Mazda RX-7 Type R Bathurst R (FD)

Van de Mazda RX-7 zijn genoeg speciale edities geweest, waarvan eentje vernoemd is naar een circuit. Een derivaat van de FD-generatie is de Type R. Van die kwam een versie die op 500 stuks gelimiteerd zou blijven. Hij luistert naar de naam Spirit R Bathurst R. Die naam komt van het Australische circuit Mount Panorama, dat vaak Bathurst wordt genoemd vanwege de Bathurst 1000 lange-afstandsrace. Optisch enkel te herkennen aan andere mistlampen en een badge, van binnen waren er wat veranderingen. Meer gebruikt van koolstofvezel en verstelbare dempers, bijvoorbeeld. De Bathurst R vierde de overwinning van een RX-7 tijdens de Eastern Creek lange-afstandsrace in 1995. Ondanks wat de naam doet vermoeden kreeg Australië de Bathurst R nooit te zien: enkel in Japan in 2001 werden de 500 exemplaren verkocht.

Ferrari Monza SP

De Ferrari Monza is eigenlijk een model op zich, maar als je het héél technisch bekijkt is het een soort dakloze 812 Superfast. Speciale edities zijn het trouwens ook zeker en ook de naam van een circuit is erin verwerkt. Het circuit van Monza is het welbekende circuit wat steevast op de F1-kalender staat. Ferrari gebruikte de naam Monza voor raceauto’s zonder dak in de jaren ’50. Om die te eren werden in 2019 de Monza SP’s geïntroduceerd. Het gaat om de SP1 en SP2, die hun naam verdienen aan het aantal zitplaatsen. Het gaat in beide gevallen om de underpinnings van een 812 Superfast (6.5 liter V12 met 800 pk) en beide hebben geen dak. Gecombineerd komen er 500 stuks van de SP’s.