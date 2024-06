Hebben EV’s wel zo veel vermogen nodig?

EV’s met veel vermogen zijn geen nieuw fenomeen, maar is het écht nodig?

Een elektrische auto heeft – objectief gezien – veel voordelen ten opzichte van een auto met verbrandingsmotor. Dat wil niet zeggen dat er niets aan te verbeteren valt aan de EV. Integendeel, want de paar nadelen zijn wel behoorlijk pregnant.

Bijna alle nadelen komen door de accu: snelladen duurt alsnog lang, de actieradius is niet denderend en EV’s zijn zwaar. Nu is het al veel minder erg dan 10 jaar geleden, maar nog altijd is de wonderformule nog niet gevonden.

Meer vermogen voor EV’s

Fabrikanten lossen het graag op door krachtigere motoren te leveren. Bij plofmotoren was dat altijd een vrij dure upgrade (grotere motoren, mer turbo’s, meer koeling et cetera), maar nu lijken de peekaa’s bijna gratis te zijn, alsof het bier is voor de motie van de Boer Burger Beweging.

Deze enorme knolleninflatie zorgt ervoor dat we niet meer gek opkijken van auto’s met hoge vermogens. Vandaag is het de beurt aan de Rivian R1T en R1S.

Dit zijn oprecht heel erg toffe auto’s waar op zich nog wel een hoop aan verbeterd kan worden. En waar kiest Rivian dan voor? Precies, voor meer vermogen. Ze hebben namelijk de R1T en R1S voorzien van een opfrisbeurt. Het is niet echt een facelift, maar wel een ingrijpende modelupdate. Rivian is een jonge autofabrikant, dus met de feedback van de klanten hebben ze een enorme waslijst aan punten en puntjes.

1.000 pk

Veel verbeteringen zien wij bij het binnenste van de R1S en R1T. Het interieur van de Rivian kent begrippen als materialen, afwerking en design. Dat is toch wat anders dan een badkamer in een psychiatrische inrichting met iPad (zoals je die bij Tesla krijgt).

Onder de kap gebeurt er ook een hoop. De sterkste uitvoering had al veel te veel vermogen: 835 pk dankzij vier elektromotoren. Dat is nu 250 pk per wiel geworden. Jazeker, je hebt gewoon 1.000 pk in de sterkste variant! Ondergetekende snapt daar helemaal niets van. Kijk, 4 pillen Viagra is al keiharde overkill, maar 6 pillen is dat al helemaal. Het koppel van 1.624 Nm is al helemaal krankzinnig. Er zijn distributievrachtwagens met minder koppel.

Minder strakke wegligging …

Helemaal spannend wordt het als je bedenkt dat de wegligging minder sportief is dan voorheen. De clientèle vond de auto iets te sportief (daarom waren de Journo’s er gek op), dus hebben ze de dempers, veren en dergelijke aangepast om de auto’s iets comfortabeler te maken.

Dus ja, in dit geval zijn we bang dat EV’s tegenwoordig te veel vermogen hebben. Man, met 300-400 pk heb je meer dan je ooit nodig zult hebben in een pick-up. Dat scheelt je meteen flink wat kosten en kan Rivian meer auto’s verkopen, want daar scheelt het nog wel een beetje aan. De prijzen van de verbeterde Rivians blijven gelijk.

Dus dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Hebben EV’s wel zo veel vermogen nodig? Zou jij een Rivian met 1.000 pk en 1.600 Nm overwegen? Of moeten ze eerst maar even zorgen dat de laadtijd korter en actieradius groter kan worden? Laat het weten in de comments en maak kans op een gratis podcast-aflevering van @nicolasr!