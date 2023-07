Legendarische F1-ontwerper presenteert eigen straatauto

De man achter de dominante McLaren MP4/4 van Senna introduceert nu een sportauto voor de straat: de Nichols N1A.

Als een F1-ontwerper zich gaat bemoeien met een straatauto levert dat meestal iets heel bijzonders op. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de McLaren F1, maar meer recent zagen we de Gordon Murray T.50 en de Aston Martin Valkyrie (ontworpen door Adrian Newey). Ook deze auto’s zijn zeer imposante technologische hoogstandjes.

Nu is er nog een gerenommeerd Formule 1-ontwerper die met een straatauto komt. Het gaat om Steve Nichols, die vanaf de jaren ’80 tot 2001 actief was in de Formule 1. Zijn belangrijkste wapenfeit is het ontwerpen van de McLaren MP4/4, de meest dominante F1-auto aller tijden. Hoewel de RB19 aardig in de buurt komt…

De beste man is inmiddels 76, maar hij is nog altijd actief als ontwerper. De laatste jaren heeft hij zich bezig gehouden met het ontwerpen van een straatauto: de Nichols N1A. Deze auto is niet geïnspireerd op de MP4/4, maar wel op een andere McLaren.

Steve Nichols heeft zich laten inspireren door de Can-Am-racers van McLaren uit de jaren ’60, in het bijzonder de M1A. De Nichols N1A is dus in feite een old school raceauto voor de straat, en dan met een modern sausje.

De overeenkomsten blijven niet beperkt tot het design: net als het origineel heeft ook deze Nichols N1A een Amerikaanse V8 onder de kap. Het gaat om een dikke 7,0 liter LS3 V8, die in dit geval zo’n 650 pk levert. Geen geavanceerde hoogtoerige V12 dus, maar gewoon een ouderwetse V8, gekoppeld aan een handbak.

Wat deze auto vooral heel interessant maakt is het gewicht. De Nichols N1A weegt slechts 900 kg, ondanks de dikke V8. Er worden nog geen prestatiecijfers genoemd, maar waarschijnlijk zijn deze specificaties genoeg om je Ayrton Senna te wanen. Om te voorkomen dat je ook als Senna eindigt moet je wel even ABS aanvinken, wat optioneel is.

De oplage van de Nichols N1A wordt beperkt tot 100 stuks, als er überhaupt zoveel orders binnengesleept kunnen worden. Wat voor prijskaartje er aan hangt is nog niet bekend.