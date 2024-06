Youtuber cel in voor schieten op Lamborghini, vanuit een helicopter..

Alex Choi kennen we van zijn goede ideeen, alles voor de clicks, wellicht ging hij nu net even te ver.

Die naam komt jullie natuurlijk wel bekend voor, Alex Choi? Misschien heb je zijn vrolijke helicopter vs lambo video zelf wel gezien destijds? Zoniet, hieronder een aardige impressie van wat hij voor stunts uithaalde op een zoutvlakt met zijn Huracan en een paar Romeinse kaarsen en een Robinson helicopter (als ik me niet vergis).

Maar we schreven natuurlijk ook al eerder over een olijke, ietwat verkeersonveilige, stunt met een Tesla Model S tijdens een rit die hij organiseerde. Dat kan je HIER even teruglezen.

Choi gaat nu net even te ver?

Choi had waarschijnlijk wel door dat de actie met de helicopter en de Lambo ook juridisch lastig was. Maar nu komt vanmorgen het bericht dat hij er daadwerkelijk voor opgepakt is. En nee in de aanklacht staat niet: Schieten vanuit een helicopter op een Lambo mag niet. Ze proberen jongeheer Choi te pakken op een paar technicalities. Zo zou hij geen vergunning hebben gehad om met de helicopter te filmen EN hij wordt aangesproken op “het plaatsen van een explosief of brandgevaarlijk voorwerp in een vliegtoestel”

Dat laatste riekt natuurlijk een beetje naar een vergelijking met een terrorist die een vliegtuig op wil blazen. Maar goed. Vooralsnog is het de vraag of Choi echt op de blaren moet gaan zitten of dat dit verhaal als een Romeinse nachtkaars uitgaat. Met de Lamborghini gaat het overigens inmiddels weer goed.

via: Nu.nl