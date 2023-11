Vandaag mocht je even geen Dacia kopen

Dacia stopt vrijwillig één dag met auto’s verkopen, hoe zit dat?

Welke dag is het vandaag? Vrijdag. Niet zo maar vrijdag, zwarte vrijdag. Iets wat ons eigenlijk een beetje door de strot geduwd wordt. Black Friday is namelijk dé dag om te gaan shoppen na je Thanksgiving-kalkoen en de winkels passen hun prijzen daar extreem op aan. Wij kennen geen Thanksgiving, maar wel de hype rondom Black Friday. Sterker nog: je wordt er ook in Nederland en Europa mee doodgegooid. Dacia is daar klaar mee.

Dacia stopt verkopen

Je mocht daarom vandaag in het Verenigd Koninkrijk geen Dacia of Dacia-accessoires kopen. De webshop is hermetisch gesloten. Voor de waarschijnlijk vier mensen die écht niet konden wachten tot morgen wellicht jammer, maar het gaat om het statement. Dacia meent namelijk dat zij geen extreme kortingen nodig hebben omdat zij al het hele jaar de beste deals hebben. Shots fired!

Meer geld

Dacia meent dat Black Friday vaak de koper verleidt om veel meer geld uit te geven aan dingen die ze niet nodig hebben, wat haaks staat op het ideaal van het merk. Al lijkt het erop dat men daar wat betreft auto’s niet intrapt: onder 2.000 ondervraagde automobilisten zegt zeventig procent dat ze Black Friday een marketing-gimmick vinden.

Reclamespotjes van Dacia klonken vandaag ook anders, met de nadruk op ‘rustgevende geluiden’ als contrast tegen de razendsnelle verkooppraatjes die je normaliter van bedrijven hoort. Een leuk initiatief, maar uiteraard mag je morgen weer voor vlijmscherpe prijzen een Dacia kopen. De goedkoopste Sandero kost in het VK het equivalent van 15.896 euro, wat eigenlijk niet bizar veel minder is dan onze 16.700 euro.