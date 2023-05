Citroën Ami is er nu ook voor de rijken der aarde

Je kunt het hele punt van een Citroën Ami ondermijnen en er een luxueus ding, zelfs met Aston Martin-saus van maken!

De Citroën Ami is een bijzondere. Het begon als een vorm van uitgeklede mobiliteit in Frankrijk, waar de Ami soelaas moet bieden voor letterlijk elk budget. Je kunt hem namelijk kopen, leasen, lenen, of delen. In dat laatste geval wordt het een soort vierwielige Felyx-scooter: dan mogen ook jongeren zonder verantwoordelijkheidsgevoel er gebruik van maken. Met alle gevolgen van dien.

Uitgekleed

Maar dat uitgeklede neemt Citroën ook zeer serieus. Want als je er eentje wil kopen, ben je in Frankrijk 7.790 euro kwijt. In Nederland kun je via onofficiële constructies de gerebadgede Opel Rocks-e kopen voor 7.399 euro of leasen voor 189 euro per maand. Dan staat ‘ie officieel op kenteken als brommobiel, maar dan mag je er wel in rijden vanaf 16 jaar. Hoe maak je een auto zo toegankelijk en goedkoop? Door alles wat je kunt weglaten ook daadwerkelijk weg te laten. Meer dan een stuur, vier wielen en twee stoelen hoef je echt niet te verwachten. Ook is de kleine elektromotor met dito accu geen strepentrekker en kan het ding zo’n 45 km/u.

Leuk feitje: het ding is volkomen symmetrisch. De Citroën Ami heeft een identieke voor- en achterbumper, de raampartij is voor hetzelfde als achter, zelfs de deur heeft het scharnier gespiegeld zitten per kant (de bestuurdersdeur gaat de ‘goede’ kant open, de passagiersdeur is een zelfmoorddeur). Dit zodat er van alles maar één ontwikkeld hoefde te worden en vervangende onderdelen spotgoedkoop zijn. Eerlijk is eerlijk, wij vinden het slim. Toch is het wel hét bewijs dat auto’s schreeuwend duur zijn geworden, want al deze armoe kost niet eens belachelijk veel minder dan een Hyundai i10, Dacia Sandero of Peugeot 107 toen deze debuteerden.

Dure Ami

Ja, we noemen het armoe, maar begrijpelijke armoe. Het idee is echt tof, maar niemand gaat ooit beweren dat de Ami een luxueus ding is. Je moet voor de prijs van een F1 Hotel ook niet verwachten dat je een Ritz-Carlton hebt geboekt. Wel kun je een poging doen om het behang en het dekbedovertrek van Ritz-Carlton op een F1 Hotel toe te passen. Die analogie vat wat ons betreft de Citroën Ami door Castagna goed samen.

Castagna maakte namelijk van de Ami best een luxueus ding! De Italiaanse firma pakte het interieur van de microcar aan om er iets meer jeu aan te geven. Zo valt er ineens alcantara te bespeuren. De stoelen zijn nu met leer bekleed en zien we daar nou echt hoogpolig tapijt? Ook is er op veel plekken gele pinstriping toegevoegd om ook een beetje kleur te hebben.

Aston Martin

Een supermini opwaarderen tot iets luxueus: wij krijgen gelijk Aston Martin Cygnet-flashbacks. Het bewijs dat iets goedkoops altijd goedkoop zal blijven aanvoelen, ongeacht het prijskaartje. Toeval, want deze Citroën Ami door Castagna is ook geïnspireerd op een Aston Martin.

De luxueuze Ami is namelijk een cadeautje voor de 16-jarige zoon van een rijke papa uit Monaco. Zijn dagelijkse vervoer is een Aston Martin DBS Superleggera. Aangezien de zoon nog nét te jong is voor een blokkie om in papa’s Aston, moest de Ami soelaas bieden. Castagna werd ingeschakeld omdat je natuurlijk niet in dezelfde auto wil rijden als de deelauto’s van het gepeupel.

Zelfs het exterieur is daarom een klein beetje extra chic gemaakt. Normaliter heb je geen keuze qua kleuren: je krijgt een soort blauwachtig matgrijs en de enige visuele upgrade is oranje accenten. De Castagna Ami is matzwart met hoogglans zwarte details. De stootstukken rondom het nummerbord bijvoorbeeld, alsook de ‘grille’ waar je het Citroën-logo en de richtingaanwijzers vindt. Hoogglans zwarte vijfspaaks velgen, die bíjna op die van de DBS lijken, maken het setje af.

Uitbrengen

De Ami is een auto van besparing, om ook geld te besparen. Daar dan weer luxe lederen zetels en alcantara aan toevoegen ondermijnt een beetje het doel van de auto. Maar goed, dan heb je wel iets unieks. Tenminste, voor nu. Castagna maakte de auto op maat voor de rijke Monaco-papa, maar de onderdelen kunnen los aangeboden worden. Voor zo’n 650 tot ‘meerdere duizenden euro’s’ kan ook jij een luxe Ami bezitten. Als je dat wil.