Hoera, je mag de keileuke Citroën AMI Buggy weer kopen!

De kans is aanzienlijk dat je achter het net viste toen Citroën de AMI Buggy ging bouwen, dus je krijgt nog een kans.

Citroën heeft een geinig ding in hun assortiment met de AMI. Maar het blijft wel een beetje bij één simpele versie, de ‘stadsversie’. Tenminste, totdat het merk de AMI Buggy Concept toonde. En zo werd de kalme AMI ineens een soort safari-buggy met allerlei stoere modificaties. Kek, maar het bleef een concept.

Citroën AMI Buggy

Citroën trok de stoute schoenen aan en bouwde de AMI Buggy gewoon. Wel met twee nadelen. Eigenlijk drie, want ook al is de prijskaart nooit bekend gemaakt, zo goedkoop als een stads-AMI hoef je niet te verwachten. De nadelen waar we het over hebben zijn bijvoorbeeld dat de Buggy iets tammer is dan de concept, met enkel de stalen velgen, hekjes als deuren en een open dakje. Ook moest je er snel bij zijn: Citroën bouwde er 50 en die waren binnen 18 minuten uitverkocht. Vette pech dus als je er nog eentje wil.

Citroën gaat door!

Tot nu. Citroën gunt potentiële kopers van een AMI Buggy een kerstcadeautje. Namelijk dat de AMI Buggy weer in productie gaat! Citroën durft de Buggy iets breder aan te bieden met een oplage van 1.000 stuks extra. Een kleine klap in het gezicht van de mensen die die eerste vijftig exemplaren kochten, maar wel leuk voor degenen die achter het net visten.

Een laatste nadeeltje: aangezien wij de Rocks-e van Opel krijgen en niet de AMI, is de Buggy (nog) niet voor ons. Wel deelt Citroën dat de AMI al 30.000 keer is verkocht en de auto nu de oversteek maakt naar Zwitserland, Malta en de overzeese gebieden van Frankrijk. En sluiten ze af met de reden dat we de auto zien in een grote sneeuwbol: zie het als een kerstcadeautje. Bedankt, Citroën!