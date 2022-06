Deze supercoole Citroën was in 18 minuten uitverkocht

De Citroën Ami Buggy ging als warme broodjes over de toonbank.

Je hebt auto’s die snel zijn en je hebt auto’s die praktisch zijn. En dan heb je ook nog auto’s die geen van beiden zijn. Dit klinkt niet bijster aantrekkelijk, maar ook auto’s in deze categorie kunnen leuk zijn. Neem bijvoorbeeld de Smart Crossblade. Totaal onpraktisch, niet vooruit te branden, maar toch leuk.

De Citroën Ami is ook een beetje zo’n ‘auto’. We zetten auto even tussen aanhalingstekens, want het is eigenlijk een brommobiel. Daarmee weet je ook meteen wat de topsnelheid is.

Snel is de auto Ami dus niet en ruim evenmin. Toch heeft deze Citroën iets wat bij veel moderne auto’s ontbreekt, namelijk charme. Met zijn sympathieke uitstraling en slimme designvondsten (de voorkant en achterkant zijn identiek), is het een leuk hebbeding.

In december liet Citroën een nóg leukere versie zien: de My Ami Buggy Concept. Dit was een soort Safari-uitvoering zonder deuren. Er is nog wel iets wat op een deur lijkt, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben.

Dit leek een eenmalige oefening te zijn, zoals we wel vaker zien, maar de reacties waren erg positief. Daarom dachten ze bij Citroën: weet je wat, we gaan er gewoon een aantal bouwen.

De productieversie is wel ietsje afgezwakt. Het is eigenlijk vooral een opengewerkte versie van de Ami. In plaats van deuren is er een soort hekje en daarnaast is er een stoffen dakje dat open kan á la 2CV. Verder zien we stalen velgen en een spoilertje.

De Ami wordt er daarmee niet praktischer op, maar het is wel een leuk speeltje als je bijvoorbeeld een huisje ergens aan de Middellandse Zee hebt. Er was daarom genoeg animo: volgens Citroën waren alle exemplaren binnen 18 minuten uitverkocht.

Nu moeten we erbij zeggen dat het er ook niet veel waren: de oplage is namelijk beperkt tot 50 stuks. Deze worden vanaf 8 augustus bij de gelukkige klanten thuisbezorgd. Hoeveel zij ervoor betaald hebben weten we niet, maar waarschijnlijk fors meer dan voor een normale Citroën Ami.

