Koop deze anonieme en ‘vergeten’ BMW M5 rivaal

Briljante styling, M5-pestende specs, anoniem voorkomen en één van de beste soundtracks aller tijden. Waarom vergeet je de occasion van vandaag dan zo snel?

Auto’s met een dubbele agenda zijn leuk. Waar je enerzijds met een dikke zakensedan of stationwagon te maken hebt, en anderzijds met een krachtbeul van jewelste. De Duitse drie zijn daar erg goed in, maar zij krijgen soms concurrentie vanuit onverwachte hoek. De Audi RS6, BMW M5 en Mercedes E63 AMG kregen het druk om op te boksen tegen bijvoorbeeld Cadillac en zelfs Jaguar.

Jaguar XFR

Die brachten namelijk van de in 2007 gepresenteerde XF een hete XFR op de markt. Die kon je al krijgen met de aardig briljante 5.0 liter grote V8 van JLR, waar bij de XFR nog een supercharger op werd geschroefd. Met 510 pk kon je dan prima meedoen met de toenmalige BMW M5 en Mercedes E63 AMG, die ook rond dat pk-aantal schommelden. Toch kon de XFR niet écht een vuist maken tegen het Duitse drietal.

Sterker nog, dankzij de smurfblauwe XFR-S die met 550 pk de pk-rellen probeerde bij te houden, zou je bijna vergeten dat de gefacelifte XF in 2012 ook als ‘normale’ XFR geleverd werd. De specs bleven dan gelijk aan de pre-facelift, met diezelfde 5.0 V8 SC die 510 pk op de weg zet.

Anoniem

Onbekend maakt onbemind, zeggen ze dan. Maar zo’n 10 jaar later vragen we ons toch af waarom niemand toch die XFR kocht. In principe is het namelijk briljant. Zelfs het betrekkelijk ongetrainde oog kan de Audi RS6 wel van de A6 onderscheiden, of de M5 van de 520i. Ten opzichte van een lekker zakelijke XF Diesel was een XFR vrijwel hetzelfde. Alleen grote velgen en dito remklauwen, een R-badge voor én achter en vier uitlaten verraden de XFR. Maar over het algemeen kijk je naar een zakelijke Jaaaag, waarvan we ook even willen vermelden dat het inmiddels bijna 13 jaar oude design echt prima opdroogt.

De uitlaten verraden trouwens ook de natuur van de Jaguar XFR als ze geluid beginnen te produceren. Niet dat de V8’en van de Duitsers perse slecht klinken, maar de rauwe, diepe toon van die 5.0 met de heerlijke supercharger-whine erop, dat klinkt eigenlijk ongeëvenaard voor dit type auto. Jij geniet dus van een overheerlijke soundtrack en niemand weet wat voor krachtpatser jij onder je bips hebt. Win/win, toch?

Occasion

Toch kon de Jaguar XFR wederom niet de mensen massaal uit de M5 trekken en bleef het voor de nieuwe (huidige) XF bij een XF S, met een V6. Geen verkeerde auto, maar de XFR is de eerste en laatste keer dat de briljante V8 de motorruimte van de XF gezien heeft. Dus ben je per definitie aangewezen op een occasion als je eentje wil. En dat kan nu, want er staat een Jaguar XFR op Marktplaats!

Als je doel is om een gewaagde kleurstelling te hebben, dan is het niks voor jou. Voor het ‘anonieme’ van de XFR is dit juist geweldig. Zwart met een zwart lederen interieur, met de juiste XFR-velgen. Het ding heeft een scala aan luxe opties. Full option is altijd een riskante claim, maar er is ook niet perse op bespaard toen iemand in 2012 deze auto nieuw bestelde.

En nu kan jij hem bezitten. Deze Jaguar XFR heeft 96.000 kilometer gelopen en de verkoper wil er nog 34.950 euro voor zien. Een nieuwe Jaaaag kopen voor dat geld gaat je niet lukken en bij die modellen kun je een V8 al helemaal vergeten. Koop dan?! Dat kan trouwens op de advertentie op Marktplaats.

Met dank aan Rachid voor de tip!