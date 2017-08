Citroën C3 (2010-2015) – occasion video & aankoopadvies

Dit is de generatie C3 die het het zwaarst heeft gehad, want in eigen huis kwam de hippere DS3 als concurrent. Toch zijn er wel een aantal redenen om voor de C3 te gaan.

In aanschaf was de C3 voordeliger en dat betekent ook dat de gebruikte prijzen iets vriendelijker zijn. Bovendien is de C3 net iets praktischer dan zijn concerngenoot en heeft bijvoorbeeld standaard vijf deuren.

Aanbod occasions

Op Marktplaats zijn ruim 400 Citroens C3 van dit type te vinden. Ongeveer een derde van het aanbod is een diesel en er zijn ook wel wat auto’s op aardgas te vinden. Slechts minder dan 1 op de 10 C3’s heeft een automatische versnellingsbak. Prijzen variëren van 5.000 tot 15.000 euro.

Pluspunten

Standaard vijf deuren.

Redelijk comfortabel.

Zeker de diesels zijn erg zuinig.

Aandachtspunten

Aandrijflijn

1.6 HDi diesel: distributieketting moet tijdig vervangen worden.

Slecht oppakken motor e-HDI bij overschakelen: hier is een update van de motormanagement software voor.

Zingende versnellingsbak bij de diesels.

De sensor in thermostaathuis kan defect raken en daarmee waarschuwingen over motor te heet genereren.

Elektronica

Bluetooth kan soms problemen geven met koppelen, hoewel moderne GSM-toestellen daar waarschijnlijk minder last van hebben.

De hele radio kan ook wel eens vastlopen, meestal helpt starten en stoppen van de auto.

Controleer bij een C3 met een trekhaak dat er geen vocht in de contactdoos daarvan ziet, want dan zullen er zekeringen blijven kapot gaan.

Sleutels die niet meer worden herkend worden meestal veroorzaakt door een defecte transponderchip.

Door een storing in de remlichtschakelaar kunnen de remlichten permanent gaan branden en kan het zijn dat de motor niet meer op het gaspedaal reageert.

