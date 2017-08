Gezocht: oppas (v) met een liefde voor supercars

Genderneutraal..?

Een interessante advertentie op een website waar nanny’s worden gezocht. Een stel dat vooralsnog anoniem blijft zoekt namelijk een vrouwelijke oppas die is afgestudeerd in de kinderpsychologie én die 15 jaar ervaring heeft met het passen op kiddo’s.

We beginnen met het goede nieuws. De nanny krijgt een jaarsalaris van 110.000 euro per jaar, moet op en neer reizen tussen de huizen van de familie in Atlanta, Barbados, Kaapstad en Londen en mag elke dag ervaren of zo’n sterrenchef ook echt een mooi prakkie kan koken.

Gaan we door met het nog betere nieuws: er mag gewoon gebruik worden gemaakt van de Maserati en Porsche van de familie! We vragen ons af hoeveel nanny’s (v) hier daadwerkelijk gelukkig van worden, maar we melden het toch even. Wie weet kan je vriendin wel een interessante nieuwe uitdaging gebruiken. Ze hebben trouwens ook een Range Rover die eveneens mag worden gebruikt.

Dan het iets minder goede nieuws. Er wordt zes dagen per week van 07:00 tot 20:00 gewerkt en het kan voorkomen dat je elke week drie keer naar een ander huis van de familie moet reizen. Je wordt geacht om de kinderen (2, 5, 7 en 15 jaren oud) de hele dag te begeleiden, ook als ze thuisonderwijs krijgen. Met andere woorden: je leven is praktisch voorbij, al is het maar tijdelijk.

Een Brits rijbewijs is trouwens vereist omdat de nanny wordt geacht om die kinderen de godganse dag te halen en te brengen. Je vriendin, zus, dochter, buurvrouw of collega voldoet perfect aan dit profiel? Mooi! Ze kan zich hier registreren.