Citroën ë-C4 X is helemaal nieuw en officieel!

De Citroën ë-C4 X roept meer vragen op dan dat ‘ie beantwoordt. Maar als je 510 liter bagageruimte zoekt en 360 km rijbereik: dit is je auto!

Hehe, eindelijk begint het aantal elektrische auto’s in rap tempo toe te nemen. Natuurlijk, fabrikanten moeten uiteindelijk wel, maar het is goed om te zien dat de keuze voor een accu-auto toeneemt. Zeker in het betaalbare segment.

Citroën lanceert vandaag een gloednieuwe auto die ons blij moet gaan maken. Het betreft de Citroën ë-C4 X. Dat klinkt als een paswoord die aan alle eisen qua leestekens voldoet. Niet alleen de naam van de auto is verwarrend, het voertuig is dat eigenlijk ook. Want wat is deze 4,60 meter lange auto dan wel?

Combinatie van een kruising en een mix

Volgens zijn makers is de Citroën ë-C4 X ‘een kruising tussen het silhouet van een fastback, met de uitstraling van een SUV en de ruimtelijkheid van een vierdeurs’. Nu kan het zijn dat je daar helemaal niet wijzer van wordt.

Heel kort door de bocht is de ë-C4 X is een sedanversie van de ë-C4. Qua uitstraling doet de ë-C4 X wel iets denken aan de C5 X. Vast niet ontoevallig.

De auto staat op het platform dat ze bij Stellantis CMP (Common Modular Platform) noemen. Dat is eigenlijk eentje bedoeld voor auto’s uit het B-segment, zoals de Opel Corsa-e en Peugeot e-2008, echter de Citroën positioneert de ë-C4 X een klasse hoger.

Zo is de bagageruimte zelfs 510 liter groot! De techniek zal dan verder ook niet een verrassing zijn. De elektromotor is goed voor 100 kW (dus 136 pk) en 260 Nm. Het accupakket is 50 kWh groot, waarmee je zo’n 360 km op een volle lading haalt.

Stroomlijn Citroën ë-C4 X

Voor het formaat van de accu is dat best een prima range. In het echt zullen het er zo’n 300 kilometers zijn, maar je hoeft tenminste geen extreem grote accu mee te nemen.

Sterker nog, ondanks dat de ë-C4 X precies 24 centimeter langer is dan de gewone ë-C4, kom je wel verder op een volle lading stroom, met dank aan de gunstigere aerodynamica (Cw-waarde van 0,29).

In andere landen wordt de auto ook als C4 X verkocht en kun je ‘m krijgen met een 1.2 PureTech driecilinder met naar keuze 100 of 130 pk. Zelfs een diesel is mogelijk! Interesse? De ë-C4 X kun je bestellen in het najaar van 2022.

Dan wordt ‘ie het jaar erop geleverd. Voor wie de auto bedoeld is? Volgens onderstaand filmpje voor mensen die binnenkort verwachten te baren en derhalve hun nageslacht uit te breiden.

