Duits + Premium = onbetrouwbaar, Polestar slecht

Jongens, stop even met het kopen van premium merken. Duit en premium is onbetrouwbaar. Chinees en premium al helemaal.

Iedereen is uniek en omdat iedereen zo heel graag heel anders wil zijn, zijn we allemaal stiekem hetzelfde. Als we zo uniek waren als dat we beweren, waren marken als Iso, Saab, Lancia (bijna), Rover, MG, Talbot, Pontiac, Hudson en Daf nog bezig met auto’s bouwen.

Maar nee, we houden nu eenmaal van Duits en premium. Een veel gehoord commentaar – zet je kop koffie even neer – is dat ze betrouwbaar zijn. Jazeker, Duits en degelijk zit er nog steeds bij veel mensen in.

Zie het zo: wij autoliefhebbers weten weinig van wasmachines en denken dat een Miele betrouwbaar is. Echter, dan wordt je ook uitgelachen tegenwoordig door het gilde van welgestelde huisvrouwen.

Genesis is het meest storingsvrije premium-merk

Enfin, dat Duits en Premium niet een betrouwbare combinatie is blijkt uit de laatste editie van de JD Power-onderzoek. Daar komen een paar heel bijzondere en opmerkelijke dingen naar boven. Ten eerste, het meest betrouwbare merk is Buick! Dat merk heeft scoort ‘139’. Dat betekent dat er 139 gemelde problemen zijn per 100 auto’s. Dat lijkt veel, maar 1,39 valt dus heel erg mee.

BMW scoort voldoende, als enige van de Duitse premium-merken.

Het best scorende premium-merk is niet Lexus, maar Genesis! Verder zien we wel een paar dingen die opvallen. General Motors heeft flinke stappen gemaakt. Niet alleen is Buick het meest probleemloze merk volgens JD Power, maar Chevrolet (147), GMC (162) en Cadillac staan ook allemaal in de top 10.

Audi, Mercedes-Benz en Porsche scoren onder het gemiddelde

Duits en en premium is onbetrouwbare combinatie

Dan gaan we door met Duits Premium. Alleen BMW is dus het overwegen waard, want die staan op plaats 9 met een score van 165. De andere Europese premiummerken scoren zwaar onder de maat.

Mercedes-Benz (189), Land Rover (193), Porsche (200), Jaguar (210), Alfa Romeo (211), Audi (239) en Maserati (255) en Volvo (256) doen het minder dan het gemiddelde. Au!

Tesla doet het met 226 precies even goed als Mitsubishi. Tesla krabbelt overeind, dat is weleens erger geweest (alhoewel dit de eerste keer is JD Power Tesla meedneemt in het onderzoek).

Opvallend is dat Chrysler (265) slecht scoort, terwijl ze maar twee auto’s bouwen en eentje is al sinds 2004 in productie! Na 18 jaar hebben ze nog steeds niet door hoe je de kinderziektes bij een 300 eruit haalt, kennelijk.

Volvo en Polestar hebben huiswerk te doen

Er is overigens combinatie dat slechter scoort dan Duits en Premium en dat is Chinees en Premium. Polestar bungelt extreem ver onderaan met een score van 328! Daarmee is Polestar wat het altijd wilde zijn: het nieuwe Tesla.

De uitslagen kun je hieronder bekijken:

Het gehele onderzoek kun je lezen door op deze link te klikken!

