In memoriam: Citroën Picasso

Citroën maakt het officieel: de Picasso geeft de pijp aan Maarten. Niet verrassend, toch wel een beetje triest.

Trends, ook de autowereld heeft er last van. Tenminste, last, soms levert een trend hele goede auto’s op. Neem de MPV-trend. Zoals er nu in elk segment een crossover is, waren merken er halverwege de jaren ’90 als de kippen bij om MPV’s (Multi Purpose Vehicles) grondig uit te melken.

Citroën

Zo ook Citroën. Als ruimte je ding was, had je al twee keuzes bij Citroën vanaf 1996. Je had de Berlingo, samen met de Renault Kangoo grondlegger van het Ludospace-segment, en de Evasion. Beide flinke auto’s, maar beide wellicht een beetje té groot. Een segment wat inmiddels booming was, waren de midi-MPV’s. Auto’s die gebaseerd zijn op een doodgewone C-segmenter, maar dan met veel meer binnenruimte. Wederom zat Renault op de eerste hand met hun Mégane Scenic, maar ook Fiat en de welbekende Multipla waren klaar om dit segment te veroveren. Citroën moest een tegenmiddel hebben.

Picasso

Citroën had in 1994 al door dat een compacte MPV best wel eens wat kon worden. Toen presenteerde het merk de Xanae, wat helemaal anno 1994 een aardige UFO was. Toch vormde de bizarre Xanae de basis voor Citroën hun wapen tegen Renault, Fiat en inmiddels al veel meer.

Citroën Xsara Picasso (1999-2006)

In 1999 kwam namelijk de Citroën Xsara Picasso op de markt. Zoals de naam al zegt: de basis is de C-segmenter van Citroën des tijds, de Xsara. Picasso, niet geheel toevallig gekozen vanwege de gelijknamige schilder, betekent in dit geval extra. Extra ruimte. Maar het design had ook wat weg van een Picasso-schilderij. Niet perse mooi, wel opvallend.

Het leverde voor Citroën in ieder geval het Multipla-effect op: doordat je een mening hebt over het uiterlijk, vergeet je hoe briljant de auto is. Qua maten week de Xsara Picasso niet gigantisch veel af van de normale Xsara, maar binnenin was enorm veel ruimte voor vijf. Door de korte motorkap en lange voorruit kon er optimaal gebruik gemaakt worden van de ruimte tussen de wielbasis. Een hele Citroën-achtige manier om iets aan te pakken: bizar uiterlijk, stiekem briljante auto.

De Picasso was een aardige hit in Nederland: men geniet wel van een slimme en eigenwijze auto. De Picasso hield het vol tot en met 2006 met een kleine facelift in 2004. Anno 2006 was het echter nog steeds belangrijk om mee te liften op het MPV-succes en dus werd duidelijk dat een opvolger uit hetzelfde hout gesneden moest worden.

Citroën C4 Picasso (2006-2013)

Dus kwam in 2006 de Citroën C4 Picasso op de markt. Dit keer met als basis de Citroën C4. De bizarre vorm bleef en dat het voor zijn buitenmaten een ruimtewonder is, bleef ook. Het design werd meer in lijn gebracht met het toenmalige Citroën-design en het interieur kreeg ook moderne Citroën-trekjes mee. Vooral het bijzondere stuurwiel waar alleen de ring draait, viel op.

Citroën C4 Grand Picasso (2006-2013)

Klinkt goed, maar de concurrentie van de C4 Picasso is nog steeds moordend. Helemaal vanuit Renault, waar ze in 2004 ook een gloednieuwe Scenic op de markt brachten. Die kreeg ook een Grand Scenic, de versie met lange wielbasis, waarmee zeven zitplaatsen mogelijk was. Citroën gaf ook de Grand Scenic een concurrent met de introductie van de Citroën C4 Grand Picasso.

Qua buitenmaten is de C4 Grand Picasso toch wel aardig wat groter dan een gemiddelde C-segmenter. Toch was het een mooie tussenstap tussen Picasso en de Evasion-opvolger genaamd C8. Wederom door de grote voorruit en kleine motorkap zat je op elke zitplaats van de Grand Picasso buitengewoon riant. Een ruimtewonder zoals er niet veel van zijn. Er was een Picasso voor elke familie en dus sloeg de auto aardig aan.

Derde generatie (2014-2022)

Het zorgde ervoor dat de Citroën Picasso een derde generatie kreeg en ook de Grand Picasso kreeg een opvolger. Wederom een wat frisser ontwerp met dezelfde insteek. In de eerste jaren wist de derde generatie Picasso nog steeds aan te slaan, maar de concurrentie werd moordender dan ooit.

Crossovers

Overigens kwam die concurrentie niet perse van andere merken. Ja, Renault heeft nog steeds een Scenic en ook Peugeot hun 3008 en 5008 gaven nog wat keuze in dit segment, maar men week af naar iets anders dan de MPV. Men stapte namelijk massaal over naar de crossover en SUV. Citroën was een beetje laat met hun C5 Aircross en dus heeft de Picasso dat gat nog even moeten vullen, maar de verkopen vielen dusdanig tegen dat het einde van de Picasso evident leek.

SpaceTourer

Toch liet Citroën zich niet kennen en werd de Picasso nog één keer gefacelift. Wel was dat het moment dat Citroën tabee zei tegen de naam Picasso. De auto’s heetten vanaf 2019 C4 SpaceTourer en C4 Grand SpaceTourer. Het mocht allemaal niet baten. Citroën zei al in meerdere landen, waaronder ons land, gedag tegen de Picasso en SpaceTourer. Nu is het officieel: Citroën stopt volledig met het tweetal. 23 jaar na de introductie van de Xsara Picasso is het over en uit voor de C-segment MPV van het merk.

Zoals gezegd: niet onverwacht, wel jammer. Een opvolger hoef je niet te verwachten: voor ruimte moet je nu uitwijken naar bijvoorbeeld een Berlingo, SpaceTourer (personenversie van de Jumpy) of C5 Aircross. Een ietwat trendgevoelige auto, maar eentje die we gaan onthouden. Rust zacht, Picasso!