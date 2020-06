Dit gaan Volkswagen en Ford samen doen

Twee handen op één buik. Je kent het wel. Dit gaan Volkswagen Bedrijfswagens en Ford samen doen.

Het is een enorm kostenplaatje om een nieuwe auto te ontwikkelen. Niet zo gek dat autofabrikanten in sommige gevallen samen de handschoen oppakken. Het brengt een flinke kostenbesparing met zich mee. In dat kader hebben Volkswagen Bedrijfswagens en Ford vorig jaar een samenwerking aangekondigd. Nu is concreter geworden wat de twee precies van plan zijn.

Wat de nieuwe Volkswagen Amarok door VW en Ford samen gemaakt gaan worden was al bekend. Er is echter meer te melden over het partnerschap. Beide partijen hebben meer uitleg gegeven over de samenwerking. Zo zijn er drie concrete projecten opgestart. Men wil een mid-size pickup, een bestelwagen voor de stad en een 1-tons bedrijfswagen ontwikkelen. In totaal gaat het om 8 miljoen voertuigen.

Volkswagen Amarok

De nieuwe Volkswagen Amarok rolt in 2022 van de band in Zuid-Afrika. De pickup zal worden gebaseerd op een basis van Ford. Enkel het platform zal gedeeld worden. Het uiterlijk, interieur, de motoren en diverse andere zaken kunnen eventueel afzonderlijk van elkaar bepaald worden.

Volkswagen Caddy

Op de basis van de nieuwe Caddy gaat Ford een kleine bestelbus maken. Deze rolt vanaf 2021 van de band in Polen. De Caddy voor Volkswagen Bedrijfswagens komt al in de tweede helft van dit jaar op de markt.

Bedrijfswagen met laadvermogen tot 1 ton

En dan is er nog het 1-ton-project. Ford is in dit verhaal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van de bedrijfswagen met een laadvermogen tot 1 ton.

Autonoom

Als laatste gaan Volkswagen Bedrijfswagens en Ford samen in bad om autonome technologie te ontwikkelen. Daar betrekt men een derde partij bij, genaamd ARGO AI. Dit is een dochteronderneming van Volkswagen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van systemen voor autonoom rijden.