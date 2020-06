Peugeot e-Traveller: de nieuwe hit rondom Schiphol?

Zomaar een toepassing die je kunt bedenken voor de nieuwe Peugeot e-Traveller.

Duurzaam personenvervoer. Daar zijn elektrische busjes voor nodig. Peugeot stelde al eerder de e-Expert aan je voor. Deze elektrische bedrijfswagen is er nu ook in een uitvoering voor personenvervoer. In dit geval heet dit model de Peugeot e-Traveller.

De elektrische bedrijfswagen voor personenvervoer komt in meerdere varianten op de markt. Je kunt het busje bestellen met een 50 kWh batterij, of een 75 kWh batterij. Qua varianten is er keuze uit de Compact (4,6 meter lang), de Standard (4,95 meter lang) en de Long (5,3 meter lang). Er kunnen tot negen personen vervoerd worden in de auto. De actieradius van de Peugeot e-Traveller komt uit op maximaal 330 kilometer volgens de WLTP-cyclus.

De e-Traveller zal in Nederland met name op zakelijk gebruik gericht zijn, maar je kunt het busje ook privé aanschaffen. Voor als je heel veel vrienden hebt en graag de Bob wilt uithangen nu de horeca weer is geopend bijvoorbeeld.

Zakelijke gebruikers hebben het meeste baat bij de Business-uitrusting. De uitvoering is gericht op zakelijk personenvervoer. Denk aan het verplaatsen van mensen bij hotels of luchthavens. Optioneel kun je de ruiten 70 of zelfs 90 procent laten verduisteren door Peugeot voor extra privacy. De Business is er te krijgen met 5 tot 9 zitplaatsen. De Business VIP biedt 6 tot 7 zitplaatsen.

Met de benaming VIP moet je niet denken aan PlayStations en champagne aan boord. Met deze uitvoering krijg je een Peugeot e-Traveller met vier afzonderlijke, naar elkaar gerichte stoelen. Verder maakt driezone-airco en een glazen dak deel uit van de VIP-variant.

De nieuwe Peugeot e-Traveller komt begin 2021 naar de Nederlandse markt. Prijzen van de elektrische bedrijfswagen zijn nog niet bekend.