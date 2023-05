Citroën C4 X nu ook met uitlaten te krijgen

Zat je te popelen om een cross-over-sedan met benzinemotor? Hebben we goed nieuws voor je.

Met een megaconcern als Stellantis wordt alles een beetje eenheidsworst, maar Citroën is nog steeds Citroën. Wat verwacht je namelijk van Citroën? Comfortabele auto’s met een eigenzinnig design. Daarvoor ben je nog altijd aan het juiste adres bij de Fransen. En als dat niet je ding is, dan is Citroën gewoon niet jouw merk.

De nieuwe C4 is een mooi voorbeeld (of lelijk, zo je wilt) van excentriek Frans design. Vorig jaar kwam daar nog een versie bij, die net zo eigenwijs was: de C4 X. Dit is een cross-over tussen een sedan en een eh… cross-over.

Dit is niet direct een auto waar mensen op zitten te wachten, zou je denken. Niets is echter minder waar. Volgens Citroën is er een “grote vraag” naar benzineversies van de C4 X. En die hadden we nog niet in Nederland, want er was alleen de volledig elektrische ë-C4 X.

Omdat mensen kennelijk staan te springen om een benzine-C4 X, komt die nu ook naar Nederland. Daarbij is er de keuze uit twee versies: de PureTech 100 en de PureTech 130. Die motoren kennen we ook uit de normale Citroën C4 (en een hoop andere modellen).

Citroën vertelt er ook meteen bij wat de C4 X op benzine moet kosten. De vanafprijs is €32.560. Voor dat geld heb je de versie met 100 pk in de ‘Feel’-uitvoering. Daarmee heb je standaard 18 inch velgen, Full LED-koplampen, parkeersensoren achter en de nodige rijhulpsystemen.

De meerprijs ten opzichte van de normale C4 valt mee: de C4 X is €850 duurder. Voor dat geld krijg je een auto die 24 centimeter langer is, wat volledig ten goede komt aan de kofferruimte. Daar in kun je 510 liter kwijt, tegen 310 liter in de standaard C4. Of de C4 X ook mooier is, mag je zelf beoordelen. Maar het is in ieder geval wel een echte Citroën.