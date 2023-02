Is deze retro Citroën beter dan een gewone C5X?

Deze retro Citroën C5X grijpt terug op het roemruchte verleden van het Franse merk.

Het is bijna niet meer voor te stellen, maar ooit was Citroën de koning van de autowereld. Met de Citroën DS/ID verbaasde het in 1955 vriend en vijand. Nog steeds is het bizar om over na te denken dat de ‘Snoek’ echt uit 1955 stamt. Voor de meeste autobloglezers is dat (ver) voordat ze zelf geboren zijn. Daardoor gaat dit feit een beetje verloren. Maar om het perspectief te bieden: in 1955 introduceerde Jaguar de fonkelnieuwe Mark I als nieuwe auto.

Niks ten nadele van de Jaaaag (ook een tof ding natuurlijk, op zijn eigen manier), maar de Déesse was natuurlijk een ruimteschip in vergelijking met wat de andere merken boden. Voor een kort moment in de historie van de wereld, gaven de Fransen de toon aan op het gebied van innovatie en modernisme in de autobranche.

Helaas voor Citrofielen, was het ook meteen wel het hoogtepunt. Natuurlijk, later volgden nog de SM, CX, XM en C6. Maar in toenemende mate waren dat toch vooral vergeefse pogingen om de magie van weleer weer te vangen. Misschien was dat ook gewoon simpelweg niet meer mogelijk op die manier.

De ‘opvolgers’ waren zeker geen slechte auto’s en nog steeds ultiem comfortabel. Maar de wereld van de topauto’s, verplaatste zich naar dikke Duitsers of Amerikaanse, Italiaanse, Britse en later Aziatische exoten. Citroën verloor zijn eigen ziel een beetje en ging min of meer ‘Duitse’ auto’s maken met de C4 en C5. Op een gegeven moment verdwenen zelfs de veerbollen.

Met de C5X maakt Citroën er een punt van juist weer terug te willen keren naar de oude Unique Selling Points. De C5X is wars van sportieve randjes en geënt op een maximaal comfortabele rij-ervaring bieden. Het exterieur lijkt op een doorontwikkeling van de DS5. Een vleugje apart design zit er wel in.

Voor een clubje enthousiastelingen uit China, is dat vleugje echter niet genoeg. Bai Ning’s car time is een Youtube-kanaal uit China, dat de lokaal als Dongfeng Citroën Versailles C5X verkochte auto wat swaaag uit het verleden meegeeft. Ter inspiratie dient overduidelijk de oude CX en diens voorgangers. Zowel het exterieur als interieur heeft de retro-behandeling gekregen.

Bij het exterieur zien we de ‘dichte’ wielkasten achter, met de eveneens dichte velgen van weleer. Dit was een designkenmerk van de DS, CX en ook de iets goedkopere GS. Chroom op de dorpels, onderkant van de bumpers, op spiegelkappen en in de raamomlijsting maken het plaatje af.

In het interieur heeft saai zwart plaats moeten maken voor een explosie van pastelkleuren. Bruin, beige en -jawel- oranje zorgen voor een chique atmosfeer. Het eenspakige stuurwiel is er niet bij. Sommige dingen moet je immers in het verleden houden.

Al met al ziet het eruit alsof het klaar is voor productie. Maar naar verluidt blijft het bij deze one-off. Jammer, of vind jij de C5X prima zoals ‘ie is?