Hamilton en Toto krijgen hun zin: Yuki keihard aangepakt

Weet je meteen waarom de ‘slachtoffers’ van kleine misstanden zo fel reageren, want het helpt altijd wel een beetje. Ook bij Hamilton en Toto nu.

Het is een probleem dat we van te voren aan zagen komen: de drukte bij de kwalificatie tijdens de Dutch GP op Zandervoort. Zandvoort is namelijk heel erg smal en relatief kort. Zet daar dan 20 enorme F1-auto’s op die allemaal op hetzelfde moment op dezelfde plaats willen zijn en je begrijpt: het is nogal druk. Het is dus eigenlijk een beetje forensen voor mulitmiljonairs.

In dit geval was gisteren een hoop te doen met de rijkste en armste Formule 1-coureurs: Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda. Althans, degene die volgens de roddels het meeste en het minste verdient.

Wat was er ook alweer gebeurd? Tijdens Q2 zat Yuki Tsunoda namelijk nogal in de weg van Lewis Hamilton bij bocht 13. Hamilton kon daardoor geen snelle tijd neerzetten en haalde daardoor Q3 niet.

Toto vond het pijnlijk voor Hamilton

De stewards hebben zich over de situatie gebogen. Na een dozijn stroopwafels en een kop chocomel zijn ze uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het de schuld was van Yuki Tsunoda. De Japanse Formule 1-coureur krijgt daarom een gridstraf van drie plaatsen. Volgens de stewards had hij meer kunnen doen om deze situatie te voorkomen.

Uiteraard hadden Hamilton en zijn baas Toto Wolff enorme kritiek op Yuki vlak na het voorval, want volgens Ome Toto was het extreem ‘pijnlijk’ om te zien hoe Hamilton in de weg werd gezeten door Tsunoda en dat de FIA strikter moet gaan optreden.

Er is natuurlijk een veel logischere benadering: Tsunoda wilde net als iedereen zoveel mogelijk op de ideale lijn zitten: daar was het immers het droogst en de temperatuur het hoogst. Van de ideale lijn afgaan zorgt er namelijk voor dat de bandjes net even wat minder lekker functioneren de eerste paar bochten van de snelle ronden.

Startopstelling

De startopstelling ziet er nu als volgt uit:

Verstappen Norris Russell Albon Alonso Sainz Pérez Piastri Leclerc Sargeant Stroll Gasly Hamilton Hülkenberg Guanyu Ocon Tsunoda Magnussen Bottas Lawson

We gaan er overigens niet van uit dat het hier bij zal blijven. Zowel de gehavende Ferrari van Charles Leclerc als de Williams van Logan Sargeant zullen wellicht iets terugvallen als blijkt dat ze belangrijke items toch hebben moeten vervangen.