Bugatti Chiron van Afrojack ondergekliederd met verf

Dat is schrikken geweest voor Afrojack. Een Bugatti Chiron lenen en hem dan terugvinden terwijl hij helemaal is ondergekliederd met verf…

Je ziet het weleens vaker voorbijkomen op internet. Een -het liefst mooie- auto die door een jaloerse ex is ondergekliederd met verf. Vaak staat er dan iets op als “vuile vreemdganger”, of “ik hoop dat ze het waard was” -maar dan in het Engels-. Dat zal die schuinsmarcheerder leren, ook al zijn 9 van de 10 filmpjes waarop zoiets gebeurt hartstikke nep.

Maar nu was het Afrojack. Een Bugatti Chiron die hij onder zijn hoede had, is helemaal ondergekliederd met verf. Zowel uit spuitbussen, als zelfs met rollers. Heeft onze Nick van der Wal dan een scheve schaats gereden en is zijn liefje Elettra Lamborghini boos?

Nee hoor, niets van dat alles. Het was een gecoördineerde actie, zullen we maar zeggen.

Afrojack gebruikt de Chiron in zijn videoclip

De Bugatti Chiron werd niet zomaar ondergekliederd, maar het diende een doel. Het gebeurde namelijk in het kader van de nieuwe videoclip van Afrojack. En helemaal mooi, de Chiron heeft geen blijvende schade ondervonden van deze actie.

Dat zit zo.

De auto werd door Absolute Motors voorzien van een witte wrap, waarna kunstenaar JEEJ (bekend van zijn veelal paarse composities) ermee aan de slag mocht. En dat deed hij met verve… (haha, pun intended). Met spuitbussen, mallen en ander materiaal ging hij aan de slag en bewerkte de dure Franse Duitser met allerhande kliedertjes.

Afrojack handelde niet alleen

Het nummer dat bij de clip hoort heet “Anywhere with You” en is gemaakt door vanzelfsprekend Afrojack, maar ook Lucas & Steve en Dubvision deden eraan mee. Maar die zie je niet in de clip, je ziet alleen die Bugatti Chiron die wordt ondergekliederd.

Mocht je benieuwd zijn naar de bewegende beelden, dat treft. Als je hier klikt, kun je ze zien. Tipje, als je niet van de muziek van Afrojack cs houdt, dan kun je het geluid uitzetten.

Werkt hartstikke goed.