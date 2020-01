Classic Range Rover heeft een modern hart

Dat kon op zich geen kwaad.





Een V8 is een magisch motortype. Acht stampende cilinders die het werk voor je doen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de V6 zijn er bijna geen V8-motoren die teleurstellen als het gaat om vermogen, koppel, geluid of loopcultuur.

Rover V8

De Rover V8 is misschien een uitzondering. De Rover V8 is een afgedankt ontwerp van Buick waar de Britten jarenlang profijt van hebben gehad. Er zijn veel Engelse auto’s verkocht met deze motor. De Rover SD1, 3500, diverse TVR’s en Marcossen en natuurlijk diverse Land Rovers. De Rover V8 was relatief bescheiden qua vermogen en koppel, maar kan zuipen als een V12. Gelukkig had de motor andere voordelen. Zo was het blok zeer compact, was sleutelen vrij eenvoudig en met een paar eenvoudige ingrepen kon je er meer vermogen uithalen.

East Coast Defender

Op dit moment heerst er echter een enorme PK-inflatie, waardoor een Rover kietelen vrij kostbaar is, als je ziet wat je er aan vermogen voor terug krijgt. Vandaar dat ze het bij East Coast Defender hebben laten gaan. We kennen de land Rover specialisten voornamelijk van hun vele creaties op basis van de Land Rover Defender. Voor vandaag echter hebben we Range Rover Classic in de aanbieding.

General Motors

Deze was leverbaar met een 3.5, 3.9 of 4.2 liter V8. Bij ECD zagen ze er zoals gezegd geen brood in werd de Rover V8 vervangen door die andere legendarische V8: de LS van General Motors. Deze verbruikt waarschijnlijk net zoveel, maar levert wel aanzienlijk meer vermogen. Het betreft de L92-specificatie van de motor, die we kennen uit bijvoorbeeld de Cadillac Escalade. In dit geval is de motor goed voor meer dan 400 pk. De motor is gekoppeld aan een automatische versnellingsbak met zes voorwaartse verzetten. Om de motor wat beter te kunnen horen, is er een Borla uitlaat gemonteerd voor zo’n lekkere V8 burble.

Standaarduitvoering

De Range Rover Classic is in het Alpine White gespoten, in combinatie met Gloss Black accenten. Het nadeel is dat de auto er onbedoeld uitziet als een standaarduitvoering: wit met zwarte bumpers. Daarbij zijn de velgen ook zwart uitgevoerd en helaas is iets te modern. Het interieur is ook smaak afhankelijk, met Torino Salsa Red leder voor het meubilair. Wel fraai is de zwarte piping. Om het comfort te verhogen is de Classic Range Rover voorzien van luchtvering. Wat het tot ‘Project Gunn’ omgedoopte apparaat moet kosten, is niet bekend. Reken op een hoop, dan zit je altijd safe.

