Er staat nóg een 6×6 te koop in Nederland!

Bij het horen van de term 6×6 denkt iedereen natuurlijk meteen aan de auto die Mercedes bouwde toen ze in een gekke bui waren: de G 63 AMG 6×6. Vorige maand verscheen er een wit exemplaar op de Nederlandse markt. Vraagprijs? 849.500 euro!

De G 63 AMG 6×6 is dus op z’n zachtst gezegd vrij prijzig. Er is echter goed nieuws voor degenen die graag een auto met zeswielaandrijving willen hebben, maar geen 8 ton in een oude sok hebben. Gisteren verscheen namelijk deze Range Rover 6×6 op Marktplaats.

Het gaat om een exemplaar uit 1979, dat omgebouwd is door Carmichael. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ombouwen van Range Rovers voor onder meer hulpdiensten. Deze specifieke auto deed dienst als het werkpaard van een Britse boomchirurg. Het stuur zul je dus aan de rechterkant moeten zoeken. De auto was eerst een tweedeurs Range Rover, werd vervolgens omgebouwd naar 6×4 en uiteindelijk naar de huidige 6×6 set-up.

De auto is dus goed gebruikt. De vorige eigenaar, die de auto kocht van de boomchirurg, heeft de Range Rover echter wel een opknapbeurt gegeven. Desondanks is de auto niet in topconditie.

De Range Rover is overigens niet alleen verlengd, maar heeft ook een andere motor gekregen. Het bakbeest wordt nu voortgestuwd door een 5,7 liter grote V8. Met 2.200 kg is het geen lichtgewicht auto, maar ondanks zijn formaat is deze 6×6 nog altijd lichter dan een moderne Range Rover, zoals de auto waarmee Wouter naar de Autosalon van Brussel afreisde.

Deze unieke auto staat nu te koop op Marktplaats voor €20.000. De auto wordt aangeboden door Tophat, die we kennen van hun aangepaste Defenders. Deze 6×6 kost dus maar een fractie van een G 63 AMG 6×6 en hij is minstens zo bijzonder!

