Ford Transit krijgt Mustang power

Alleen niet van een Shelby Mustang, helaas.





Als het gaat om leuke bedrijfswagens, heeft Ford met de Transit altijd een streepje voor gehad. In de loop van de jaren hebben ze ons verblijd met de Transit Supervan, bijvoorbeeld.

Toen het ons het nieuws ter ore kwam dat de Transit binnenkort de motor uit een Mustang gaat krijgen, moesten we onwillekeurig weer aan die gave projecten denken. Helaas komt er geen Transit met de V8 uit een Mustang, vandaar de disclaimer in de tagline. Autonews Europe weet te melden op welke manier het dan wél gaat gebeuren.

Zoals bekend is, komt Ford binnenkort met een curieuze uitbreiding op de Mustang lineup, de Mustang Mach-E. Volgens sommigen is het heiligschennis, een crossover met een elektromotor. Aan de andere kant, de elektrische auto wordt telkens meer gemeengoed en crossovers zijn op dit moment zeer populair. Aangezien Ford net als elk bedrijf gewoon geld moet verdienen, is het commercieel gezien een goede keuze: hun sterkste typenaam, met nieuwe aandrijving en de populairste carrosserievariant wereldwijd.

Zoals gemeld wil Ford gewoon geld verdienen. Dat is niet een vanzelfsprekendheid bij elektrische auto’s. In veel gevallen is het nog een niche waarbij enorm veel ontwikkelingsgeld mee gemoeid is. Voor Ford betekent dat dat de batterijpakketten het duurste zijn. Deze worden door LG Chem gebouwd in Polen. Op dit moment zijn er complete assemblagelijnen enkel en alleen gewijd met de Ford Motor Company als afnemer. Overigens heeft Ford de ontwikkelingskosten van het platform gedeeld met Volkswagen.

Omdat het zo’n kostbaar onderdeel is, moet het met zoveel mogelijk auto’s gedeeld worden. Je voelt ‘m al een beetje aankomen, de Ford Mustang Mach-E gaat zijn motor en accupakket delen met de de elektrische Ford Transit. Vanuit Ford Nederland hebben we de bevestiging gekregen dat deze gepland staat voor 2021.