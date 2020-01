Maserati strooit met speciale uitvoeringen

Laat dat maar aan de Italianen over.





In het premium marktsegment zijn de Duitse merken oververtegenwoordigd. Audi, BMW, Mercedes-Benz en Porsche bedienen een groot gedeelte van de markt. Ondanks hun kwaliteiten zijn het zeker niet altijd de meest exclusieve merken.

Zo zal de BMW 5 Serie gehakt maken van de Maserati Ghibli en is een S-Klasse vast en zeker beter dan Quattroporte. Maar dat is het punt niet. Die Duitse merken zie je voornamelijk op voorwielaangedreven gebakjes met astmatische dieselmotortjes. Zelfs het instapmodel van Maserati, de Ghibli, heeft standaard een 330 pk sterke V6 met achterwielaandrijving. Kijk, dát is pas premium.

Edizione Ribelle

Wil je naast heel erg premium ook heel erg exclusief zijn, heeft Maserati goed nieuws in de vorm van de Edizione Ribelle. De editie voor rebellen. Dat klopt ook wel, want om een Maserati te verkiezen boven de gelauwerde BMW’s of Mercedessen moet je wel een beetje rebels zijn. De Edizione Ribelle’s zijn oneerbiedig gezegd speciaaltjes op basis van bestaande Maserati’s. De Edizione Ribelle behandeling is er voor alle Maserati’s die het merk op dit moment bouwt. Dus de Ghibli, de grotere Quattroporte en de Levante.

Exterieur

Je kan de Edizione Ribelle herkennen aan de Nero Ribelle Mica zwarte lak, zwart chromen sierstrips plus grille en de donkergrijze velgen. Bij het exterieur zijn niet alle details zwart, zo kun je genieten van rode remklauwen. De uitlaten (vier stuks per Maserati) zijn ook zwart gemaakt.

Interieur

Maar zoals wel vaker bij een speciale Maserati gebeurt het meeste bij het interieur. Zo ongeveer alles is in tweekleurig leder bekleed: Rosso en Nero. Zwart en rood, dus. De rest is afgewerkt met koolstofvezel. Heel erg speciaal allemaal. De Edizione Ribelle uitvoeringen zijn vooralsnog alleen bestemd voor de Amerikaanse markt. Er komen 100 Levante’s, 100 Ghibli’s en slechts 25 Quattroporte.

Motor

In technisch opzicht heb je niet te maken met de instappers. Alle uitvoeringen zijn namelijk zogenaamde S Q4’s, dus met de 3.0 biturbo V6 met maar liefst 425 pk, in combinatie met vierwielaandrijving. Of de Ribelles ook naar Nederland komen, is nog niet bekend. Maar mocht je over 15 jaar op zoek zijn naar een exclusieve en stijlvolle youngtimer: deze moet je hebben.