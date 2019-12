CO2-reductie: Mercedes-AMG moet op dieet

Er rollen namelijk te veel van dit soort machines van de band.

Nergens worden zo veel niches gevuld als in de autowereld dezer dagen. In een wereld waar keuzestress voor depressies zorgt, wil je absoluut niet dat iemand bedrogen uitkomt als de Mercedes GLC te klein is en de Mercedes GLE te groot. Dat zou dus al een niche kunnen zijn. Verzin het en één van de grotere autoconcerns peilt of het de moeite waard is: meestal wel. Creaties als de Mercedes CLS, BMW X6 en Audi A5 Sportback zijn het gevolg.

Mercedes hun gamma is momenteel voller dan ooit. Het is absoluut niet meer zo simpel dat je spreekt van een C-Klasse, E-Klasse en S-Klasse (met een paar variaties daarvan). Nee, kijk bijvoorbeeld al naar de A-Klasse. Dat is een logische zet, daar niet van. Maar wie op het formaat A-Klasse wil shoppen en wat te kiezen wil hebben, heeft de keuze uit van alles op hetzelfde platform: A-Klasse Sedan, CLA-Klasse, CLA Shooting Brake, B-Klasse, GLA, GLB. En waar het in dit segment helemaal een puinhoop wordt: AMG-versies. De AMG 45-serie kenden we al, maar door de komst van een ‘gematigder’ AMG-label in de vorm van de AMG 35-serie, zijn er in totaal 14 AMG-versies. Alleen al in het laagste segment! En in de hogere regionen is het niet veel beter. Wat te denken van de door AMG ontwikkelde AMG GT vierdeurs coupé, de AMG-versie van de CLS. Om vervolgens die als GT53 én GT43 uit te brengen, parallel aan de zowat identieke CLS 43 en 53. Om nog maar te zwijgen over alles wat je nu kunt met de rest van de AMG GT-serie. Je ziet het: het is dikke pret op de planningsafdeling van AMG. En, al dan niet met misschien een iets gematigder tempo, een aantal van de ideeën van AMG zijn leuk of zelfs briljant.

Tellen we alle modellen en motorisaties mee, dan durven we te stellen dat je bij Mercedes de keuze hebt uit meer dan 100 verschillende motoraanduidingen op meer dan 20 modellen. De enige motoraanduiding die er momenteel toe doet echter, is EQ 400. En die vinden we enkel op de EQC. Als het aan het strenge beleid ligt waarmee de EU de auto-industrie flink onder druk zet, moet Mercedes zich daar maar eens flink op richten om de klimaatdoelen te halen. En nee, de nieuwe C63 AMG om zeep helpen met een schone motor, is lang niet voldoende. De bezem moet door het gamma. Dat meldt de Financial Times.

Het Duitse autoconcern zit momenteel op 138 gram CO2 per kilometer, terwijl de EU oplegt om dat te reduceren naar 100 g/km. AMG zit in de hoek waar de klappen gaan vallen voor Mercedes. Er wordt gesproken over een reductie in beschikbaarheid van zo’n 75 procent. Dat betekent niet dat ze definitief uit productie gaan, maar in ieder geval door dealers niet meer binnen gehaald worden. AMG boert goed: driekwart van het gamma afschieten zou funest zijn voor de huidige winstberekeningen.

De Financial Times meldt dat de wanhoop nabij is voor vele autoconcerns. Last-minute maatregelen om zo snel mogelijk die 100 g/km te halen is niet exclusief voor Mercedes. Ook Ford plant een mild hybrid versie van het gros van hun modellen. Ook bij Mazda is het snoeien geblazen. Hun Skyactiv-X moet het een en ander rechtzetten, maar in de hoek van de leuke auto’s, bijvoorbeeld de MX-5, gaat het één en ander op de schop.

Europa, volledig in de ban van het milieu. Een goed initiatief natuurlijk, maar dat de autofanaat het ondergeschoven kindje is, dat wordt de laatste tijd wel heel erg duidelijk.