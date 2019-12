Hier, de dikste Superduty van Nederland

Uitzonderlijk gaaf!

De belangrijkste criteria bij de aanschaf van een bedrijfswagen is vaak dat de auto ruim en zuinig moet zijn. Een betrouwbaar voertuig waar je op de lange termijn plezier aan gaat hebben om werkzaamheden uit te voeren. In het geval van deze F350 moeten we zuinig buiten beschouwing laten, maar ruim en plezier zit wel snor.

Waar we naar kijken is een Ford F350 Superduty Tuscany Dually met een imposante 6.7-liter grote diesel V8. Niet bepaald een kleine bestelbus. ‘Nu nog het nog kan’ moet de eigenaar gedacht hebben, want steeds meer steden in Europa moeten maar weinig van deze brandstof hebben. De truck is geleverd door een FordStore in Zwolle en het is een vrij bijzonder ding.

In de eerste plaats omdat je geregeld F150’s ziet rijden, maar de F350 Superduty is een stuk zeldzamer. En ten tweede omdat je zeker deze uitvoering niet zomaar tegen het lijf gaat lopen. Het gaat hier om een gelimiteerde Black Ops-editie. Wereldwijd worden slechts 500 stuks van de pickup gemaakt en productienummer één is deze Nederlandse auto.

Ode aan veteranen

De bedrijfswagen is een ode aan de Black Ops veteranen. Militairen die hebben deelgenomen aan de meest geheime missies van het Amerikaanse leger. Tuscany, het bedrijf dat deze F350 bouwt in samenwerking met Ford, doneert een deel van de opbrengst van elke verkochte F350 Superduty Black Ops aan non-profit organisaties die zich inzetten voor veteranen.

Krachtige diesel

De dieselmotor is goed voor 440 pk en een schrikbarende 1.165 Nm koppel. Geen klus is te min voor deze bijzonder krachtige bedrijfswagen. Het blok is gekoppeld aan een zestraps automaat. Als je dit in je spiegel ziet krijg je bijna een brok in je keel. Wat zal de goedkoopste bedrijfswagen verzekering kosten voor zo’n apparaat?

Met dank aan Bart voor de tip! Fotocredit: Wensink via Facebook